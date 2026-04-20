肖戰2025年主演的古裝劇《藏海傳》今（20）晚8點將在中視重播了！肖戰在劇中飾演「稚奴」，幼時一家慘遭滅門，獲救的他改名換姓「藏海」，回京城尋找真相、手刃仇人，這齣戲也讓肖戰番位上漲，《NOWNEWS今日新聞》整理出《藏海傳》懶人包，包括劇情和演員介紹、收看平台及3大亮點，一次追到大結局。
📌本文摘要如下：
《藏海傳》劇情介紹
《藏海傳》演員介紹
《藏海傳》收看平台
《藏海傳》3大亮點
《藏海傳》劇情介紹
《藏海傳》由肖戰、張婧儀、周奇、黃覺等人主演，故事講述肖戰所飾演的「稚奴」，幼時一家慘遭滅門，獲救的他改名換姓「藏海」，潛心研習營造技藝和縱橫之術，最後返回京城，尋找真相、手刃仇人、堅守正義。
「藏海」一角從隱忍到復仇，是一段煎熬漫長的過程，對肖戰來說主角個性的複雜性反而是他所喜歡及欣賞，「我喜歡他的那種狡猾，也喜歡他的那種真誠，他也會害怕，他也會孤注一擲地去賭，不是一個很臉譜化的復仇工具」，從肖戰口中描繪的「藏海」人設既真實又立體。
《藏海傳》演員介紹
《藏海傳》已經在2025年5月18日正式開播，目前已全集上架。主要收看平台為Disney+、電視台4月20日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。
《藏海傳》3大亮點
1. 鄭曉龍執導：高品質權謀保證
這是名導鄭曉龍繼《甄嬛傳》、《羋月傳》後，再次挑戰大型權謀題材。劇中對朝堂爭鬥、人性博弈的細緻描寫，讓復仇故事不只是爽劇，更有深厚的情感底蘊，劇組在服化道上高度還原大雍朝的古樸氣息。
2. 肖戰轉型：挑戰「腹黑」男主
肖戰在劇中飾演主角「藏海」（原名蒯稚奴），與以往陽光或高冷的角色不同，這次他挑戰的是一個充滿層次的冷靜復仇者，蟄伏十年，化身謀士潛入仇人平津侯府。他表面恭順，實則步步為營，將仇人玩弄於股掌之間，演技張力極強，在「冷酷謀略」與「赤子之心」之間掙扎，充滿矛盾的宿命感是劇中最大的吸引力。
3. 強大演員陣容：老戲骨與實力新秀
不只是肖戰演技在線，張婧儀飾演女主角香暗荼，她與藏海之間智勇雙全、互相試探的推拉感情線，被觀眾稱為「雙強CP」。另外，劇中藏海的父母分別由鍾漢良與陳妍希飾演，雖然戲份集中在開頭與回憶，但極高的顏值與悲劇色彩為全劇定下了深沉的基調。
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《藏海傳》劇情介紹
《藏海傳》演員介紹
《藏海傳》收看平台
《藏海傳》3大亮點
《藏海傳》由肖戰、張婧儀、周奇、黃覺等人主演，故事講述肖戰所飾演的「稚奴」，幼時一家慘遭滅門，獲救的他改名換姓「藏海」，潛心研習營造技藝和縱橫之術，最後返回京城，尋找真相、手刃仇人、堅守正義。
「藏海」一角從隱忍到復仇，是一段煎熬漫長的過程，對肖戰來說主角個性的複雜性反而是他所喜歡及欣賞，「我喜歡他的那種狡猾，也喜歡他的那種真誠，他也會害怕，他也會孤注一擲地去賭，不是一個很臉譜化的復仇工具」，從肖戰口中描繪的「藏海」人設既真實又立體。
《藏海傳》演員介紹
- 藏海 / 蒯稚奴（肖戰 飾）
- 背景： 原是大雍國欽天監監正蒯鐸之子，童年遭遇滅門慘案。蟄伏十年，隱姓埋名學習堪輿、縱橫與建築之術。
- 人設： 極端冷靜、腹黑且博學。他以謀士身分重回京城，表面上為權臣效命，實則步步為營，將仇人引入自己設下的死局。
- 看點： 肖戰在劇中展現了極大的情緒反差，從溫潤如玉的書生到眼底盡是寒意的復仇者，切換流暢。
- 香暗荼（張婧儀 飾）
- 背景： 原名明香暗荼，枕樓老闆，冬夏郡主。到大雍為質，封柔遠公主。
- 人設： 聰明過人、冷靜果敢，與藏海在復仇之路上相遇，兩人的關係既是盟友，又帶著幾分相互試探的危險感。
- 看點： 兩人的「智力博弈」與「雙強」對決是感情線的最大亮點。
- 平津侯（黃覺 飾）
- 身分： 平津侯，榮祿大夫，藏海最大的仇人，被曹靜賢陷害不得不起兵攻入皇城，於城下遭莊之行斬殺。
- 特質： 老謀深算、心狠手辣。
- 莊之渙（周奇 飾）
- 身分： 平津侯府二公子。庶子，母沈宛。為保住莊家門楣，於城門下斬殺父親莊蘆隱
- 看點： 他與藏海之間原本有著一份真摯的友情，但隨著家族恩怨的揭開，兩人的關係走向了悲劇性的轉折。
- 蒯鐸（鍾漢良 飾）與 藏海母（陳妍希 飾）
- 戲份： 雖然主要出現在藏海的回憶中，但這對夫婦的形象決定了藏海一生追求的公義。
- 意義： 鍾漢良飾演的父親教會了藏海專業技術，而滅門之災則是推動整部劇情的核心動力。
《藏海傳》已經在2025年5月18日正式開播，目前已全集上架。主要收看平台為Disney+、電視台4月20日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。
《藏海傳》3大亮點
1. 鄭曉龍執導：高品質權謀保證
這是名導鄭曉龍繼《甄嬛傳》、《羋月傳》後，再次挑戰大型權謀題材。劇中對朝堂爭鬥、人性博弈的細緻描寫，讓復仇故事不只是爽劇，更有深厚的情感底蘊，劇組在服化道上高度還原大雍朝的古樸氣息。
2. 肖戰轉型：挑戰「腹黑」男主
肖戰在劇中飾演主角「藏海」（原名蒯稚奴），與以往陽光或高冷的角色不同，這次他挑戰的是一個充滿層次的冷靜復仇者，蟄伏十年，化身謀士潛入仇人平津侯府。他表面恭順，實則步步為營，將仇人玩弄於股掌之間，演技張力極強，在「冷酷謀略」與「赤子之心」之間掙扎，充滿矛盾的宿命感是劇中最大的吸引力。
3. 強大演員陣容：老戲骨與實力新秀
不只是肖戰演技在線，張婧儀飾演女主角香暗荼，她與藏海之間智勇雙全、互相試探的推拉感情線，被觀眾稱為「雙強CP」。另外，劇中藏海的父母分別由鍾漢良與陳妍希飾演，雖然戲份集中在開頭與回憶，但極高的顏值與悲劇色彩為全劇定下了深沉的基調。