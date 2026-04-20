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▲張凌赫因在《逐玉》臉畫太白，挨酸是粉底液將軍，不料這卻意外捧紅何潤東。（圖／微博＠老友lya）

中國男星張凌赫在陸劇《逐玉》中飾演「武安侯」，但卻因妝太濃而被嘲諷是「粉底液將軍」。有有網友翻出何潤東14年前的電視劇《楚漢傳奇》，劇中飾演項羽的他臉上毫無修飾，就像真的上戰場一樣，全身都充滿汙泥與血痕，對比臉上乾淨白皙的張凌赫，被大讚這才是真正的將軍，這也意外讓何潤東賺到一波《逐玉》紅利，不只社群漲粉百萬，還在短短半個月就拿下7個月，比《逐玉》男女主角張凌赫、田曦薇還多，被網友笑說是「遲來的紅利。」何潤東在2012年出演《楚漢傳奇》的項羽一角，他在劇中打仗打到滿臉汙泥、血痕也毫不在乎，眼神中更藏著不怒自威的殺氣，被粉絲大讚是真正的將軍。而這個對比竟還在網路瘋傳，直接把他這個沒出演《逐玉》的人捧紅。何潤東不僅因此抖音帳號漲粉百萬，還受邀重新穿上項羽造型，亮相江蘇舉辦的足球聯賽，為宿遷隊應援。除此之外，何潤東還在半個月就接下7個代言，直接超越男女主角張凌赫與田曦薇。何潤東這波意外的爆紅，不僅成為《逐玉》另類的最大受益者，也讓話題持續延燒，網友紛紛表示：「不愧是古代最強武將代言人」、「他真的演得很好，這也算是遲來的紅利」、「沒想到沒演的人比演的人還紅」。這波由《逐玉》帶起的何潤東熱，也帶動了周邊效益。他過往作品如《楚漢傳奇》播放量週環比暴漲480%，連帶讓當年飾演虞姬的李依曉也跟著漲粉。商業合作更是接踵而至，從電商平台的「霸王寶座」行銷，到5月才會播出的歷史劇《百花殺》預約人數也開始激增，可說是出現驚人的長尾價值。項羽故鄉江蘇宿遷市也看準這股熱度，邀請何潤東以經典「項羽」造型亮相，參與18日當地的體育賽事。據了解，主辦方聯合電商平台復刻了當年劇中戰甲，上半身保留重裝質感以還原霸王氣場，下半身則改用輕便材質，把「霸氣回歸」當口號，讓何潤東帶領著球隊出征，還坐車巡場，再現項羽的威風。