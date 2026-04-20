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日本熊本縣阿蘇市在今年1月下旬時發生一起觀光直升機墜毀事件，機上兩名台灣籍觀光客及一名日籍駕駛失蹤，後續認為「生存機率極低」，放棄進行搜救。最新消息指出，針對三人及直升機機體的回收作業，相關機構目前正展開具體協議，擬邀民間業者使用「無人重機具」進入火山口進行。根據熊本日日新聞報導，這起事故發生於今年1月20日，一架載有2名台灣籍男女觀光客及1名日籍男性飛行員的觀光直升機在觀賞火山口飛行途中失聯。在2月18日透過影像確認在直升機旁有疑似三人的身影，但基於火山口內高溫、毒氣與崩塌風險，當地警消認為生存機率極低，宣布「放棄投入隊員進入火口進行搜救」。家屬也同意以救援人員安全為第一優先。不過相關機構17日透露，目前正與具備「無人重機具」作業實績的民間業者進行具體協議。相關人士表示，回收作業預計將由熊本縣外的建設業者負責。該業者在2016年熊本大地震期間，曾參與過南阿蘇村阿蘇大橋附近大規模土石崩落處的無人重機具邊坡修復工程。據悉，該公司擅長使用自行開發的特殊重機具，透過遠端操控在高海拔等特殊環境進行作業。由中岳周邊三個市町村以及警察、消防等單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」（防災協），將於20日在阿蘇市召開會議，針對回收方法、以及是否許可作業人員進入目前管制的火口周邊區域等事項進行協商。這也是直升機事故發生後，防災協首次召開會議。在事故發生後，火口參觀活動已全面中止，目前尚無恢復開放的時間表。