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▲孔雪兒和鄧凱組成的「不齊而俞」CP在《逐玉》播出後走紅。（圖／微博＠逐玉官微）

▲鄧凱（左）、孔雪兒正在趕拍《將門獨后》，劇中兩人也是虐戀情侶。（圖／微博＠紫薯兔兔兔）

▲孔雪兒（左）、鄧凱（右）情侶感超濃，下戲之後的互動也很熱絡。（圖／微博＠孔雪兒）

日前古裝劇《逐玉》風光舉行慶功宴，男主角張凌赫、女主角田曦薇均有到場，唯獨男配角鄧凱、女配角孔雪兒雙雙缺席，引起粉絲猜測；有人認為是因為鄧凱和孔雪兒的「不齊而俞」CP太紅，快蓋掉男女主角的鋒芒，才遭到劇組排擠。但事實並非如此，原來鄧凱、孔雪兒正在趕拍二搭的古裝劇《將門獨后》，因檔期緊湊，敬業的他們才無法撥空前往《逐玉》慶功宴。鄧凱在《逐玉》中飾演男配角齊旻，是野心勃勃、流落在外的皇室血脈，假扮成長信王世子「隨元淮」，隱忍多年，只為了造反搶皇位。孔雪兒飾演的「俞淺淺」則是酒樓老闆娘，她曾是齊旻的小妾，懷孕後因害怕齊旻濫殺無辜才帶著孩子逃走，結果多年後又被齊旻抓到，被軟禁在齊旻身邊。這段相愛相殺的虐戀感情線，在播出後意外頗受好評，讓「不齊而俞」CP討論度超高，粉絲也因此很期待看到鄧凱、孔雪兒在慶功宴上的互動，但兩人當天卻雙雙缺席了。有網友猜測原因，懷疑是劇組搞排擠，擔心兩人的熱度會壓過男女主角，慶功宴才沒邀請他們，但事實並非如此。有粉絲曝光鄧凱與孔雪兒的行程，表示兩人正在趕拍二搭的古裝劇《將門獨后》，當時剛好拍到戰爭戲的大場面，鄧凱、孔雪兒才沒辦法請假去參加《逐玉》慶功宴。畢竟片場在橫店，慶功宴在北京，即便搭飛機也很耗時間，兩人為了工作敬業，缺席慶功宴很合理，這也打臉了那些提出排擠說法的酸民。而鄧凱和孔雪兒在《將門獨后》中同樣飾演副CP，為男女主角王鶴棣、孟子義做配。孔雪兒飾演的「沈玥」是孟子義堂姐，因家族危機所以選擇主動投靠鄧凱飾演的敵國太子「皇甫灝」，換取一線生機，但這對CP的結局和《逐玉》一樣，都是BE（Bad Ending），只能說孔雪兒和鄧凱的戲路實在是太苦情；粉絲也因此敲碗兩人三搭演情侶，想看他們好好談一場戀愛。