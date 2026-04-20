台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）週末又有超可愛新品上架了！官方今（20）日宣布將在4月25日（六）上架「Don't Attack Me」系列商品，「以可愛表情抓住對手破綻、發動攻擊的寶可夢們」為主題，打造出超可愛的謎擬Q毛帽、胖丁抱枕等，同時也有不用排隊的線上購買方式！
台灣寶可夢中心4月25日新品31款！謎擬Q毛帽、胖丁抱枕超好看
台灣寶可夢中心表示，將在2026年4月25日上架「Don't Attack Me」系列商品，商品陣容包含有：印有各種圖案的雙面毛毯，以及打開拉鍊翻轉後，讓表情瞬間改變的胖丁雙面抱枕等多款可雙面使用的商品！
雙面外套採用緞面與絨毛兩種材質製成、正反面風格截然不同、可享受不同穿搭感受 ，還能搭配印有胖丁的長袖上衣與雙層頸鍊，就能進一步擴展整體穿搭風格。
此外，超可愛謎擬Q毛帽跟妙喵雙面髮帶也超級可愛，還有點綴蝴蝶結裝飾的大嘴娃等寶可夢的可愛吉祥物吊飾，同時附有展現「發動攻擊的寶可夢」造型壓克力吊飾。
如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於4月24日（五）16時00分提前線上販售。
■4月24日台灣寶可夢中心商品詳細
吉祥物 Don't Attack Me (胖丁/熊寶寶/大嘴娃/妙喵/謎擬Ｑ) 共5款 $470
毛帽 Don't Attack Me (謎擬Ｑ 畫皮) $950
雙面髮帶 Don't Attack Me (妙喵) $750
造型袖套 Don't Attack Me (熊寶寶) $780
雙面外套 Don't Attack Me $3,000
長袖上衣 Don't Attack Me (胖丁 紫色) $1,700
長袖上衣 Don't Attack Me (胖丁 粉紅) $1,700
雙面毛毯 Don't Attack Me $810
手巾 Don't Attack Me (謎擬Ｑ 粉紅 / 謎擬Ｑ 紫色) 共2款 $230
雙面抱枕 Don't Attack Me (胖丁) $1,020
荷葉邊托特包 Don't Attack Me $1,350
雙面束口袋 Don't Attack Me $570
手機掛繩 Don't Attack Me (熊寶寶) $780
摺疊立鏡 Don't Attack Me $610
夾式耳環/耳環 Don't Attack Me (妙喵) 共2款 $370
髮夾 Don't Attack Me (胖丁) $360
雙層頸鍊 Don't Attack Me (胖丁) $420
飾品收納盒 Don't Attack Me (大嘴娃) $890
鑰匙圈收藏系列 Don't Attack Me (共5款 隨機) $210
貼紙組 Don't Attack Me $150
A4文件夾 Don't Attack Me $90
台灣寶可夢中心4月入店整理券發放實施日期
2026年4月25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
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台灣寶可夢中心表示，將在2026年4月25日上架「Don't Attack Me」系列商品，商品陣容包含有：印有各種圖案的雙面毛毯，以及打開拉鍊翻轉後，讓表情瞬間改變的胖丁雙面抱枕等多款可雙面使用的商品！
雙面外套採用緞面與絨毛兩種材質製成、正反面風格截然不同、可享受不同穿搭感受 ，還能搭配印有胖丁的長袖上衣與雙層頸鍊，就能進一步擴展整體穿搭風格。
此外，超可愛謎擬Q毛帽跟妙喵雙面髮帶也超級可愛，還有點綴蝴蝶結裝飾的大嘴娃等寶可夢的可愛吉祥物吊飾，同時附有展現「發動攻擊的寶可夢」造型壓克力吊飾。
如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於4月24日（五）16時00分提前線上販售。
■4月24日台灣寶可夢中心商品詳細
吉祥物 Don't Attack Me (胖丁/熊寶寶/大嘴娃/妙喵/謎擬Ｑ) 共5款 $470
毛帽 Don't Attack Me (謎擬Ｑ 畫皮) $950
雙面髮帶 Don't Attack Me (妙喵) $750
造型袖套 Don't Attack Me (熊寶寶) $780
雙面外套 Don't Attack Me $3,000
長袖上衣 Don't Attack Me (胖丁 紫色) $1,700
長袖上衣 Don't Attack Me (胖丁 粉紅) $1,700
雙面毛毯 Don't Attack Me $810
手巾 Don't Attack Me (謎擬Ｑ 粉紅 / 謎擬Ｑ 紫色) 共2款 $230
雙面抱枕 Don't Attack Me (胖丁) $1,020
荷葉邊托特包 Don't Attack Me $1,350
雙面束口袋 Don't Attack Me $570
手機掛繩 Don't Attack Me (熊寶寶) $780
摺疊立鏡 Don't Attack Me $610
夾式耳環/耳環 Don't Attack Me (妙喵) 共2款 $370
髮夾 Don't Attack Me (胖丁) $360
雙層頸鍊 Don't Attack Me (胖丁) $420
飾品收納盒 Don't Attack Me (大嘴娃) $890
鑰匙圈收藏系列 Don't Attack Me (共5款 隨機) $210
貼紙組 Don't Attack Me $150
A4文件夾 Don't Attack Me $90
台灣寶可夢中心4月入店整理券發放實施日期
2026年4月25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。