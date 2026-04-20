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魏嘉賢穩居核心！年輕族群、高學歷力挺

▲2026年花蓮縣長選舉最新民調出爐。（圖表／求真民意調查公司提供）

跨藍綠吸納選票 票源整合能力成形

▲在二人對決情境中，魏嘉賢支持度明顯領先游淑貞，差距逾一成。（圖表／求真民意調查公司提供）

▲在政黨傾向上，魏嘉賢亦能同時吸納各黨派與中間選民支持，展現跨政黨動員能力，成為少數能跨越藍綠界線的候選人。（圖表／求真民意調查公司提供）

好感度突破60分 整體形象明顯領先

▲魏嘉賢在年輕族群與高教育程度選民中明顯領先。（圖表／求真民意調查公司提供）

花蓮縣長徐榛蔚即將在年底卸任，國民黨提名吉安鄉長游淑貞參選接棒，另有花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢表態參選，3位候選人都出身藍營，誰能在「三腳督」局面勝出，備受外界關注。根據最新民調顯示，無黨籍的魏嘉賢已逐步建立領先優勢，並在整體選戰版圖中占據關鍵位置。交叉分析指出，不論是在魏嘉賢與游淑貞的雙人對決，或是加入張峻形成三方競逐的情境下，魏嘉賢皆穩居競爭核心，維持相對優勢。相較其他候選人多仰賴單一政黨支持結構，魏嘉賢的票源分布更為廣泛，未被特定陣營所侷限。從選民輪廓來看，其在年輕族群與高教育程度族群中表現突出，其中20至39歲支持度突破六成，大學以上學歷選民亦呈現明顯領先，顯示其支持基礎不僅穩固，且具備外溢與持續擴張的潛力。在具指標性的雙人對決模型中，魏嘉賢支持度達46.5%，明顯領先游淑貞的35.9%，差距超過一成，反映其在票源整合上的優勢已逐漸成形。地方政治觀察進一步指出，魏嘉賢不同於傳統政治人物，憑藉務實且具科學依據的政策取向，加上歷任3屆縣議員與2屆市長的行政與民代經驗，並長期深耕北花蓮基層，累積出穩定且黏著度高的支持結構。隨著選戰逐步進入收斂階段，此一優勢有機會進一步轉化為更具體的領先態勢。在政黨傾向方面，魏嘉賢同時具備吸納不同政黨支持者與中間選民的能力，展現跨板塊動員實力，成為少數能跨越藍綠界線的候選人之一。分析認為，在目前三方競爭的格局下，這種跨陣營支持的結構，將成為左右選情發展的重要關鍵。此外，從好感度指標觀察，魏嘉賢平均評價已達60分以上，顯著高於中性基準，顯示其整體形象穩定且具正面基礎；反觀其他候選人，多仍停留於中性區間，尚待突破。整體而言，此次民調所呈現的不僅是支持度的高低變化，更揭示選戰結構的轉變。在三強競爭態勢中，魏嘉賢已不僅是參與者，而是逐步形成領先並持續擴張優勢的主導者。隨著中間選民陸續表態與選票集中效應發酵，其領先幅度仍有進一步擴大的空間。本次調查由求真民意調查股份有限公司執行，訪問期間為2026年4月7日至4月10日，對象為設籍花蓮縣且年滿20歲具投票權之民眾，採市話與手機雙底冊抽樣，共完成1,086份有效樣本，其中市話762份、手機324份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，並依據內政部最新人口資料，就戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，以提升樣本代表性。