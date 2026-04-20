新加坡男子奧瑪（Omar Yacob Bamadhaj）因攜帶1公斤大麻入境，於2021年判處死刑，曾多次上訴、申請特赦均遭駁回，本月16日執行絞刑，正式伏法。新加坡今年至今已因毒品相關罪刑處死7人。
海峽時報報導，46歲男子奧瑪2018年7月12日從馬來西亞駕車入境新加坡，在檢查哨例行檢查時，警員在其背包內發現一個袋子，袋內藏有三個以鋁箔紙、保鮮膜及報紙層層包裹的包裹。經衛生科學局（HSA）分析，確認內容物含有不少於1,090.1公克的大麻。
在新加坡，死刑僅針對最嚴重的罪行執行，例如走私或販運大宗數量的毒品。根據《濫用毒品法令》，走私超過500公克大麻的罪行可判處死刑。從奧瑪身上查獲的大麻數量，足以供應約144名吸毒者一週的成癮劑量。
奧瑪於2021年2月24日被判處死刑。其定罪與刑期於2021年10月12日獲得上訴法院維持原判。
奧瑪曾聲稱自己遭到官員威脅，且當其車輛在兀蘭檢查哨接受輔警檢查時，他並不知道車內袋子裡包裹的性質。在審訊期間，奧瑪聲稱他不知道這些包裹的性質。他還指控一名官員曾威脅，若他不承認擁有這些物品就要賞他巴掌；另一名官員則威脅要對他丟筆，並威脅若他不配合，就要將他與其父親一同送上絞刑台。
但高等法院認定奧瑪的說法並不可信，多位在錄取供詞現場的官員提供了相互印證的證詞，且這些說詞亦獲得監視器畫面的支持。高等法院認定奧瑪清楚這些物品的性質，且是有意將其帶入新加坡。奧瑪在上訴被駁回後曾多次提出法律申請，甚至向總統申請特赦，但均被駁回。最終於4月16日執行死刑，留下妻子與2名年幼的孩子。
新加坡政府強調，死刑僅適用於最嚴重罪行，包括大規模毒品走私與販運，以維護社會安全與公共利益。
人權組織「人權觀察」表示，奧瑪的妻子是德國公民，被捕時奧瑪已經長居在德國，當時是返回星國與家人共度齋戒月，妻子與兩名兒女也都在德國。
新加坡自2026年1月1日起已處決7人，全部是與毒品相關的罪行。2025年，當局處決了15名毒品相關罪犯，比前一年增加了7人。
文章來源:Singaporean man executed for importing over 1kg of cannabis
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在新加坡，死刑僅針對最嚴重的罪行執行，例如走私或販運大宗數量的毒品。根據《濫用毒品法令》，走私超過500公克大麻的罪行可判處死刑。從奧瑪身上查獲的大麻數量，足以供應約144名吸毒者一週的成癮劑量。
奧瑪於2021年2月24日被判處死刑。其定罪與刑期於2021年10月12日獲得上訴法院維持原判。
奧瑪曾聲稱自己遭到官員威脅，且當其車輛在兀蘭檢查哨接受輔警檢查時，他並不知道車內袋子裡包裹的性質。在審訊期間，奧瑪聲稱他不知道這些包裹的性質。他還指控一名官員曾威脅，若他不承認擁有這些物品就要賞他巴掌；另一名官員則威脅要對他丟筆，並威脅若他不配合，就要將他與其父親一同送上絞刑台。
但高等法院認定奧瑪的說法並不可信，多位在錄取供詞現場的官員提供了相互印證的證詞，且這些說詞亦獲得監視器畫面的支持。高等法院認定奧瑪清楚這些物品的性質，且是有意將其帶入新加坡。奧瑪在上訴被駁回後曾多次提出法律申請，甚至向總統申請特赦，但均被駁回。最終於4月16日執行死刑，留下妻子與2名年幼的孩子。
新加坡政府強調，死刑僅適用於最嚴重罪行，包括大規模毒品走私與販運，以維護社會安全與公共利益。
人權組織「人權觀察」表示，奧瑪的妻子是德國公民，被捕時奧瑪已經長居在德國，當時是返回星國與家人共度齋戒月，妻子與兩名兒女也都在德國。
新加坡自2026年1月1日起已處決7人，全部是與毒品相關的罪行。2025年，當局處決了15名毒品相關罪犯，比前一年增加了7人。
文章來源:Singaporean man executed for importing over 1kg of cannabis