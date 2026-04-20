我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區昨（19日）凌晨發生一起離譜的脫序事件。一名32歲的謝姓男子在幾杯黃湯下肚後，竟失控擅自闖入松壽路上一間準備打烊的知名酒吧內，甚至溜進廚房區域內隨地便溺，導致店內多項設備與物品遭到嚴重汙損，行徑相當誇張。警方獲報趕抵現場，當場將遭店家安管人員留置的謝男依現行犯逮捕。至於店家也氣得提出告訴，全案訊後依侵入住宅及毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這起鬧劇發生於昨（19日）凌晨4時許，當時該間位於松壽路的酒吧正準備打烊休息，怎料，喝得爛醉的謝男竟然趁著店員不注意的時候，偷偷溜進標示禁止進入的廚房區域內，甚至直接拉下褲子拉鍊原地「大解放」。現場工作人員見狀後，當場看傻了眼，立即上前喝斥並制止謝男，並由店內的安管人員先行將謝男攔下留置，隨即打電話報警求助。轄區信義分局三張犁派出所員警獲報到場時，謝男態度仍相當不以為然，甚至向警方狡辯稱自己「沒被抓到」企圖賴帳。員警見狀無奈，直接出示店家所提供的監視器畫面，謝男這才百口莫辯乖乖就範，遭警方當場上銬帶回。警方呼籲，民眾應尊重營業場所管理規範，切勿擅自闖入限制區域或從事不法行為，以免觸法受罰。警方將持續加強巡查與查處，維護公共安全及營業場所秩序。