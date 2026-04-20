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高雄市「僅老人居住」的宅數正快速增長， 2025 年獨老戶數相較前一年增加 1.4 萬戶，總數突破 11.4 萬戶，獨居長者的安全與孤獨死問題刻不容緩。市議員張博洋強調，現有的緊急救援系統多需長輩「主動按下」求救，對昏迷或嚴重跌倒者無效，建議高市府應爭取中央經費，透過智慧科技建置社會安全網。社會局局長蔡宛芬答詢時表示，針對獨居長者的關懷工作，去年已完成苓雅區75歲以上獨居長者的盤點。今年因適逢選舉及農林漁牧普查，里幹事的工作量增加，因此暫以75歲以上獨居長者為主要對象進行推動，預計明年度將進一步完成全市範圍內的普查。張博洋表示，隨著高齡化與少子化，獨居已成為常態，潛藏生病、跌倒卻求助無門的危機。每天打開新聞，時常孤獨死、獨居火警或長輩跌倒受困多日才被發現的新聞，強調高雄急需更完備的社會監測系統，確保高風險族群能被及時協助。張博洋指出，高雄市社會局目前雖有提供「老人在宅緊急救援連線服務」，但該服務的核心在於長輩必須「主動按下隨身按鈕」才能發出求救訊號。一旦長輩因急性中風昏迷、嚴重跌倒或失去意識，該系統可能無法及時通報。雖然目前社會局與榮總合作開發 AI APP，並在苓雅區試辦獨老清查，但他認為應更進一步強化主動是偵測的智慧裝置設施。張博洋減議，可以借鏡外縣市，導入免穿戴、無攝影鏡頭及兼顧隱私與安全的智慧監控。例如智慧插座、門窗感應、跌倒偵測、智慧電表、空氣與淹水感測等智慧裝置。目前多個縣市等地已開始試辦相關科技導入獨老關懷，免費為獨居長者安裝智慧觀測的系統，建議高雄市社會局可以研議導入，透過一個簡單的智慧裝置，就能守護獨居老人，強化社會安全網。張博洋進一步指出，行政院日前已通過「獨居老人關懷服務計畫」，預計兩年投入 62.5 億元擴大補助各縣市獨居長者關懷。張博洋要求社會局應積極爭取這筆經費，結合社會局與衛生局的長照資源，針對高風險獨居長輩導入智慧監測，並提供弱勢戶與一般戶不同的補助方案，用科技守護長輩的居家安全。此外，針對智慧科技的應用，蔡宛芬指出，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議更多智慧科技的導入。目前已與都發局合作，於社會住宅中針對獨居長者的居住空間導入紅外線偵測技術，以提升居家安全保障。