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聖安東尼奧馬刺今（20）日展開季後賽征途，核心新星文班亞馬（Victor Wembanyama）首度出征季後賽，32分鐘砍35分展現驚人宰制力，率隊以111：98擊敗拓荒者。馬刺傳奇2位「大家長」羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）現身場邊替小老弟助陣，文班亞馬賽後溫馨表示很安心，「如果你摔跤了，後面還會有無數雙手隨時準備接住你。」這個賽季是馬刺隊22歲核心文班亞馬（Victor Wembanyama）初次踏上季後賽地板，他一出場就展現驚人得分能力，狂砍35分，外加5籃板、2阻攻，三分球6投5中的驚人表現，徹底粉碎對手防線。「斑馬」文班亞馬以流暢的過人技術與禁區轉身上籃，226公分的「巨人視角」讓他把外線到禁區都變成自己主場，幫助馬刺以111：98擊敗拓荒者，順利在系列賽取得1比0領先。這場首輪對決，不只是馬刺首勝，更是代表著馬刺睽違6個賽季、6年的季後賽，自2018-19年賽季馬刺在第一輪出局後，就再也沒有機會搶下季後賽資格。因此這場與歷史長河的對戰，也吸來馬刺2位「大家長」羅賓森、鄧肯到現場觀賽。致勝功臣文班亞馬賽後面對記者問及羅賓森、鄧肯在場邊助陣，會不會有壓力？文班亞馬溫馨回應，「我不會稱之為壓力，更覺得這是一種安全感，就像如果你摔跤了，後面還會有無數雙手隨時準備接住你。（I wouldn't say, weight, no, I would say, I feel safe. Feels like if you trip, you know there's a lot of hands that are ready to catch you.）」文班亞馬自2023年效力於馬刺後，外界便稱馬刺開啟「文班亞馬時代」，不過在馬刺歷史上還有不能忘記的兩大時代，分別是1989的「大衛·羅賓森時代」、1997年的「提姆·鄧肯時代」。「海軍上將」羅賓森結束服役後，自1989年起回歸馬刺，後來在1996-1997年受傷只出賽6場，此時馬刺拿到狀元鄧肯，兩人合作的年代也稱作「雙塔」。直到1999年，兩人領軍帶領馬刺拿下NBA總冠軍，也是隊史第一座總冠軍獎盃，「雙塔」對於隊伍的重要性已寫進歷史。這次文班亞馬的新時代，也將力拚帶著大前輩重回馬刺1999年奪冠那一天。