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▲捷運局長吳嘉昌表示，捷運黃線Y15站聯開案是亞灣2.0智慧科技創新園區重要指標案件。（圖／高市府捷運局提供）

▲Y15聯開案規劃45層與32層兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及員工安家宅。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運聯開再傳捷報，捷運黃線Y15聯開案，榮獲法國設計大獎金獎、芬蘭Arch設計獎金獎、英國Future Art & Design鉑金獎。Y15聯開透過與捷運車站的無縫連結，將交通基礎設施轉化為產業效率的一環，展現高雄從重工業城市邁向具備全球輸出能力的智慧科技平台的轉型成果，並實踐以大眾運輸導向發展（TOD）結合產業政策的發展模式。捷運局長吳嘉昌表示，捷運黃線Y15站聯開案是亞灣2.0智慧科技創新園區重要指標案件，此次榮獲法國設計大獎金獎、芬蘭Arch設計獎金獎、英國Future Art & Design鉑金獎，肯定捷運聯開案在除挹注建設財源外，對整體都市與產業發展的重要貢獻，未來捷運局將持續精進，透過聯開案發揮引導都會核心區產業及都市發展的關鍵力量。依據法國設計獎French Design Awards、芬蘭Arch、英國Future Art & Design官方網站揭露，高雄市的都市發展過去以石化與鋼鐵產業為支柱，為推動產業轉型，市府引進台積電等半導體產業進駐北高雄，打造半導體產業廊帶；同時於南高雄推動「亞洲新灣區2.0智慧科技創新園區」，計畫總面積約43公頃，是高雄發展5G AIoT的策略基地，高雄致力將亞洲新灣區打造為具全球競爭力的產業聚落，並成為台灣新南向政策的重要前進基地，位於該創新園區內的Y15聯合開發案，具備高度國際智慧產業潛力，透過導入AI、AR、Web 3.0、車聯網、雲端運算、電動車與數位健康等前瞻產業，Y15不僅提供產業進駐空間，更藉由捷運聯合開發機制，打造結合研發、就業與生活機能的完整場域，因此Y15聯開案展現了展現高雄從重工業城市邁向具備全球輸出能力的智慧科技平台的轉型成果，並實踐以大眾運輸導向發展（TOD）結合產業政策的企圖。捷運局表示，本案由潘冀聯合建築師事務所規劃設計，規劃45層與32層兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及員工安家宅，共約5.2萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯，做為「高雄亞灣・鴻海旗艦總部」，亦開放其他科技企業進駐，預估創造3,000個就業機會，每年帶來200億元產值。透過TOD與捷運聯開案的推動，高雄市不僅展現宜居且高效的都市典範，更為城市注入嶄新活力，朝向國際化現代都市邁進，實現低碳永續的城市願景。