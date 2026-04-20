電競賽場的快節奏和高張力環境總是讓人亢奮，但若是落敗的一方，滿肚子的怨氣可能也難以發洩，近日德國「CAGGTUS Leipzig LAN Party 」的《CS》線下賽中，名為 MAUschine 的實況主兼選手，竟然在比賽結束後情緒失控，賞了對手一巴掌，對方眼鏡噴飛，最後受到禁賽10年的嚴重處分。

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「CAGGTUS Leipzig LAN Party 」 是在德國萊比錫定期舉辦的春季大型遊戲節，今年《CS》線下賽環節，MAUschine 所屬的隊伍不敵對手，而他疑似不滿比賽過程中，對手持續性的言語挑釁，因此在頒獎典禮上台時，直接一巴掌往勝隊選手 Spidergum 的臉上揮。

透過網友分享的直播影片，MAUschine 上台時情緒其實還算穩定，沒想到一經過 Spidergum 面前直接暴走，當下 Spidergum 的眼鏡直接噴飛，直播畫面也馬上切換，留下主持人錯愕的表情，以及現場的一片寧靜。

事件掀起熱議後，德國電競聯盟 DACH League、賽事平台 Fragster 等皆對 MAUschine 表達譴責，並給予長達10年的禁賽， MAUschine 最快要等到2036年才能參與相關賽事，直播平台 Twitch 的事業也可能進一步受到影響。

至於被賞巴掌的 Spidergum，當時一臉茫然，也沒有做出回擊動作，活動結束後還在個人社群分享與隊友奪勝的喜悅，並透過文字嘲諷對手，「打人比槍法還準」，但是否會進一步採取法律行動不得而知。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...