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▲不愛穿衣服的太陽，唱歌唱一唱又把衣服給脫掉了。（圖／coachella YT）

美國最大音樂節科切拉（coachella）第二周如火如荼進行中，BIGBANG成員太陽上週以銀白髮色、黑色皮衣造型登台，結果被全網歪樓「神似AI教父黃仁勳」，他本人看到後無言回應「Hey？」隊友GD還特別按讚貼文，因此他今（20）日換掉了黑色皮外套，改穿大紅色皮衣上場，防止再次撞臉黃仁勳。太陽今日在台上演唱SOLO歌曲時，雖然和上週帶來一樣的曲目，不過表演環節卻有些不同，因上週黑色皮衣造型被說「超像黃仁勳」，本週太陽直接不穿那件外套，改成穿紅色皮外套，但因為太陽多年來表演的特色就是「討厭穿衣服」，因此他唱一唱直接把外套給脫了，讓全場尖叫聲破表。上週太陽在科切拉的表演結束後，被迷因借用電影《蜘蛛人》的經典梗，對比太陽和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的造型，貼文曝光後不只瞬間獲得12萬讚，甚至連太陽本人都看到，留言寫下「嘿...」，語帶無奈又好笑，連隊友 GD（權志龍）也來按讚，衝浪速度永遠比網友粉絲還快！BIGBANG今日在科切拉音樂節公開重磅消息，為了紀念出道20週年，他們將於8月開始全新世界巡迴，而日前YG娛樂才被發現預訂了8月22日、23日高陽體育場的場地，被熱烈猜測那就是BIGBANG時隔多年開唱的時間及場地，雖然詳細資訊都還沒公開，不過讓許多粉絲迫不及待訂機票準備前往現場朝聖。1.BANG BANG BANG2.FANTASTIC BABY3.SOBER4.A FOOL OF TEARS5.LOSER6.一天一天7.謊言8.RINGGA LINGA（太陽SOLO）9.POWER（GD SOLO）10.GOOD BOY（GDx太陽）11.HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）12.看我貴順13.HOME SWEET HOME14.BAE BAE15.WE LIKE 2 PARTY16.春夏秋冬（Still Life）