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對太空充滿熱愛！麗芙邊抗癌邊活出精彩人生

▲SpaceX後來也販售Asteroid的玩偶，麗芙也將所有收益通通捐出。（圖／X@alx）

▲麗芙 2022 年受邀為 SpaceX 北極星計畫（Polaris Program）繪製吉祥物，她創作了一隻「太空裝柴犬」Asteroid，該畫作也隨之被帶往太空。（圖／X@rebeccaperrotto）

錯過麗芙生前最後一通電話！馬斯克親自回應 8 個問題

▲在今年 1 月時，麗芙曾有機會與馬斯克通電話，但由於當天時間太晚，麗芙的身體已經相當疲勞，因此請媽媽代為回覆：「告訴他明天打電話，我累了。」（圖／X@rebeccaperrotto）

▲麗芙生前準備好的 8 個問題清單，則一直靜靜擺在房間的床頭櫃上，最終成功被馬斯克本人看到，並做出回答。（圖／X@glennbeck）

Liv生前寫下想詢問馬斯克的8道問題與回答

▲馬斯克（Elon Musk）親自回應麗芙生前留下的8個問題。（圖／美聯社／達志影像）

對太空充滿熱愛的15歲美國少女麗芙（Liv Perrotto）在今年 1 月中旬因癌症逝世。近期，她的家人曬出了麗芙生前寫下想要問 SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）的字條。昨（19）日，馬斯克也在 X 平台上現身，親自解答了這些疑惑，這也讓麗芙過往 5 年一邊辛苦抗癌、卻又無比精彩的人生，被全球數百萬人知曉。美國少女麗芙（Liv Perrotto）於 2010 年 7 月 28 日出生於賓州。媽媽蕾貝卡（Rebecca Perrotto）透露，麗芙從小就展現出對太空的熱愛，夢想是成為一名戰機飛行員或是太空飛行員。不過命運捉弄人，麗芙在 2021 年 3 月 7 日、年僅 10 歲時確診癌症，頸部長了一個惡性腫瘤，長達 5 年的抗癌歷程就此展開。儘管因為化療掉光了頭髮，麗芙始終保持著對生活的熱情。當她得知 SpaceX 要執行世界上首個全部由平民參與的載人飛行任務「靈感 4 號」（Inspiration4）時，非常希望能前往現場觀看發射。經過父母聯繫官方，一家人真的受邀前往現場，企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）甚至還派出私人飛機接送麗芙一家。麗芙還與「靈感 4 號」的船員進行了視訊會議，這段經歷讓她對太空的熱愛更加深刻。後來，麗芙 2022 年受邀為 SpaceX 北極星計畫（Polaris Program）繪製吉祥物，她創作了一隻「太空裝柴犬」Asteroid（小行星），該畫作也隨之被帶往太空。麗芙生前也時常與許多太空人聊天，開心分享自己的夢想。SpaceX後來也販售Asteroid的玩偶，麗芙也將所有收益通通捐出。到了 2025 年下半年，麗芙因為癌症導致身體狀況越來越差，最終在今年 1 月 14 日安詳離世。而麗芙生前還有一個夢想沒有實現，那就是見到 SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）。雙方原本約好要在下一次星艦發射時相見，馬斯克還提前寄送了 SpaceX 的特殊禮物給麗芙。在 1 月時，麗芙曾有機會與馬斯克通電話，但由於當天時間太晚，麗芙的身體已經相當疲勞，因此請媽媽代為回覆：「告訴他明天打電話，我累了。」父母當時還笑稱，自己的女兒竟然能指使億萬富豪。沒想到到了隔天，麗芙就再也沒有機會與馬斯克對談了，而她準備好的 8 個問題清單，則一直靜靜擺在房間的床頭櫃上。這個故事經過媒體報導與社群曝光後，讓全球百萬網友忍不住流下眼淚。而馬斯克本人也在昨（19）日於 X 平台上正式回應了麗芙的 8 道問題，圓滿了少女最後的遺願：😀。