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▲疑似Jisoo哥哥妻子的A女，PO出一段與受害者的私訊內容。（圖／翻攝自IG）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥金政勳近期爭議不斷，先是爆出涉嫌強制猥褻直播主、散布偷拍影片後，又遭一名疑似他妻子的A女控訴遭到他性侵和家暴，消息震驚外界。而A女近日再度PO文，曬出一段與受害者的私訊內容，對方透露自己曾想透過錄音蒐證，但不幸被發現，只好下跪跟Jisoo哥哥求饒。A女在近日PO出一段與受害者的私訊內容，對方表示自己也曾有過跟A女一樣的經歷，但當時因為太害怕，所以不敢蒐集證據，之後鼓起勇氣跟朋友說，朋友就叫她錄音，「我試著錄音，但被發現了，只好向他下跪求饒…所以我沒辦法把這件事情，當作是別人的事情看待。」並擔心A女會再次受到傷害。然而，她表示律師告訴她如果現在就把自己蒐集的資料，透過社群傳給A女，很可能會被以名譽毀損等反告，「我很清楚那個人有多惡劣，所以我只能更加謹慎小心，希望妳理解。」不過她也表示會在警察調查、法院審判等全力配合。Jisoo的哥哥金政勳近來爭議不斷，今年4月才被爆料支付數百萬韓幣購買知名女直播主的約會券，並在餐敘後將女方帶回住所，受害人指控，金男在承諾不發生肢體接觸的情況下，竟突然變臉企圖強行性侵她，金男被逮捕後辯稱：「確實有摸，但說性侵太過分。」且隨後更爆出他夥同友人傳訊威脅受害女將散布私密照，讓Jisoo形象遭受波及。而在17日一名自稱是其金男妻子的女性出面爆料，婚後長期遭受金男暴力對待，甚至在患有尿道炎期間依然被強迫發生關係，男方還威脅如果敢洩密，就會散布裸照毀掉其人生。而目前對於哥哥醜聞，Jisoo則尚未回應。除了涉嫌染指女直播主，金政勳早在2025年便捲入「非法偷拍」風波，當時一名女性在匿名論壇爆料，指控金男在未經同意下偷拍兩人性關係影片，並將其傳播給友人觀看，雖然當時金男全盤否認並揚言提告，但爭議並未停歇，而近日再度被指控家暴與性侵，更是讓醜聞越燒越大。