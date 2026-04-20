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立法院朝野上週協商國防特別條例未果，民進黨籍召委陳冠廷今（20）日於外交國防委員會邀請國防部長顧立雄，報告軍購執行規劃並備詢秘密會議，立委沈伯洋表示，結果國民黨只來了陳永康聽取機密專報，比上次來的人還少，反觀民進黨外交國防立委全員到齊，新任民眾黨立委王安祥出席參與討論，國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說不知道軍購要買什麼。沈伯洋說，為了軍購朝野協商，今日外交國防委員會再加開一場機密會議，結果國民黨只來一個立委陳永康聽機密專報，比上次來的人還少。民進黨外交國防立委全員到齊，再聽一次已經聽過的機密專報，但因為距離上次有一些時間，所以又多了一些值得注意的細節。沈伯洋說，新任民眾黨立委王安祥，也在會議中仔細研讀了各種機密事項，在台下跟其他立委有不少討論。沈伯洋表示，國防部一直想溝通，可惜國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說不知道軍購要買什麼，質疑如果一直說要監督，說行政單位要報告，那立委不就更應該要來立法院，並且一起討論細節嗎？