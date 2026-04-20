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美國貿易代表署日前發布「2026各國貿易評估報告」」（2026 NTE），目標是台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，網路流傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」的說法。對此，國民黨立委陳菁徽今（20）日表示，發芽的馬鈴薯不能吃，發芽的馬鈴薯就該整批銷毀，並指出「當吃薯條，無法大把吃，而要小心翼翼是否有毒，這樣的政府實在是太誇張了！」陳菁徽表示，有基本食安常識的人都知道，發芽的馬鈴薯不能食用，因為其中含有龍葵鹼，是具有毒性的天然生物鹼，而且沒有特效解毒劑。林口長庚臨床毒物中心主任指出，「一個成人每公斤體重吃大概2到5毫克，就可能會出現中毒症狀；每公斤體重如果吃3到6毫克的龍葵鹼，甚至會有死亡的風險。」陳菁徽指出，過去只要進口馬鈴薯出現發芽情形，多半會整批退運，原因很簡單：只要有一顆發芽， 代表整批儲存條件已經出現問題，同批次中出現其他發芽或品質異常的機率相當高。這也是為什麼，連台灣許多攤商在處理馬鈴薯時，只要發現異常，往往會整箱淘汰，以確保食材安全。陳菁徽說，但現在賴政府卻告訴大家，只要把發芽的剔除，其餘的仍可放行。問題來了，當一整批馬鈴薯需要逐顆檢查時，這樣龐大的檢驗與篩選工作，究竟由誰來負責？食品技師公會直接說出可怕的真相，官方實驗室無龍葵鹼檢驗量能，民間也只有二家實驗室可驗。檢驗量能不足，不怕一萬，就怕萬一。如果中間出現疏漏，讓有問題的產品流入市場，責任又該由誰承擔？陳菁徽指出，更嚴重的是，一旦發芽馬鈴薯進入加工流程，被製成薯條、洋芋片，甚至是澱粉原料，消費者根本無法從外觀辨識是否安全，而龍葵鹼本身具有耐熱性，一般烹調也難以有效破壞。食品安全，是所有民生議題中最基本、也最不能妥協的一環。因為這不只是生活品質問題，更直接關係到人民的健康與生命安全。陳菁徽提到，民以食為天，難道要台灣人以後吃馬鈴薯跟相關製品都得膽顫心驚，擔心自己會不會吃到有毒的馬鈴薯，擔心身邊的人會不會因此有生命危險，這就是賴政府食安的標準？當吃薯條，無法大把吃，而要小心翼翼是否有毒，這樣的政府實在是太誇張了。