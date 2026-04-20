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換駕照新制上路 高齡駕駛注意了

▲換照新制實施後，換發的駕照可以使用至75歲，原本滿75歲的長者，則維持每3年換照一次。（圖／Pixabay）

換駕照前要先考試

▲年滿70歲後，在換駕照前，會由專業醫師評估體檢靈活機制。（圖／公路局提供）

▲年滿70歲以上自願繳回名下所有駕照，簽署個資授權加入TPASS常客，可享有為期2年的乘車補助。（圖／公路局提供）

為優化用路安全，交通部公路局宣布，2026年5月起「駕照換照新制」，強制換照的年齡門檻將從現行的75歲下修至70歲，如果若持逾期駕照開車，舉發後除了將面臨3600元的罰鍰，也將被禁止行駛，若屢勸不聽，甚至會有註銷駕照、開罰6萬的後果。台灣已邁入高齡化社會，近年許多因高齡駕駛相關的事故掀起討論，公路局表示，新制實施後，換發的駕照可以使用至75歲，原本滿75歲的長者，則維持每3年換照一次；至於2026年5月前屆滿70歲、但未滿75歲者，暫時不強制換照。公路局說明，「高齡駕駛人管理制度改革」並非完全禁止長輩開車，年滿70歲後，在換駕照前，會由專業醫師評估體檢靈活機制，共有3大測驗內容。回答當天的年、月、日與所在位置。觀看 10 種交通與日常圖案，2 分鐘後需憑記憶說出 3 種以上。在紙上畫出時鐘圓形、正確填入 12 個數字，並依指定時間畫出時針與分針。除了年齡門檻的全面調整，新制也針對「高風險駕駛」加強管理與把關，公路局提到，若長輩有特定違規紀錄或致肇事，除了必須通過體格檢查與認知功能測驗外，還規劃要求長者自費前往駕訓班完成實地訓練，待確認駕駛技術安全無虞後才准予換發駕照。公路局提醒，若持逾期駕照駕車經攔查舉發者，依據道路交通管理處罰條例，可處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，若逾期且收到通知後3個月內仍不依規定申請換照，必須繳回駕照，未繳回者將由監理單位公告註銷，一旦駕照被註銷後仍強行上路，將視同無照駕駛，最高可依法開罰6萬元。此外，為減輕長輩的駕駛疲勞壓力並鼓勵轉向使用大眾運輸工具，公路局也推出「主動繳回駕照」方案，2026年起，年滿70歲以上自願繳回名下所有駕照，並簽署個資授權加入TPASS常客，可享有為期2年的乘車補助，長輩持敬老卡搭乘捷運、公車、台鐵及有驗票設備的計程車等，可依實際支出享50%的回饋金，每月上限1500元，兩年最高可領取3萬6000元。