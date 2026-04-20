泰國一年一度的潑水節落幕，雖然居民和遊客都相當盡興，但也傳出不少亂象。1名15歲少女指控自己於潑水節期間，遭到士兵侵犯，父親透露她目前出現憂鬱症狀，需要親人細心照料，而犯案士兵將被送往軍事法庭受審。
根據《泰國日報》報導，受害的15歲少女是曼谷一所中學的10年級學生，她的雙親透過當地知名粉專求助，透露女兒本月15日凌晨在曼谷考山路附近參加潑水節活動時，遭到一群自稱是軍人的男子，拖入公廁侵犯並毆打。
事發後，受害者在母親、哥哥的陪同下，向當地警局報案，陪同釐清案情的還有社工、心理學家、檢察官，目前鎖定泰國皇家陸軍第一軍區1名20歲士兵戈馬希（Phasit Gomahi），已依法致函軍方，要求將其逮捕，涉及綁架、侵犯、非法拘禁等多項指控。
受害者的父親透露，事發後女兒出現憂鬱症狀，需家人輪流照顧，以免她出現傷害自己的行為，呼籲警方盡快將犯罪者繩之以法，嚴懲不貸。
報導提到，由於犯嫌已向所屬軍營的指揮官自首並被拘留，無需特別申請逮捕令，將立即提起訴訟，並送至軍事法庭審訊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
事發後，受害者在母親、哥哥的陪同下，向當地警局報案，陪同釐清案情的還有社工、心理學家、檢察官，目前鎖定泰國皇家陸軍第一軍區1名20歲士兵戈馬希（Phasit Gomahi），已依法致函軍方，要求將其逮捕，涉及綁架、侵犯、非法拘禁等多項指控。
受害者的父親透露，事發後女兒出現憂鬱症狀，需家人輪流照顧，以免她出現傷害自己的行為，呼籲警方盡快將犯罪者繩之以法，嚴懲不貸。
報導提到，由於犯嫌已向所屬軍營的指揮官自首並被拘留，無需特別申請逮捕令，將立即提起訴訟，並送至軍事法庭審訊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110