我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日晚陪台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市拜票，疑遭到辣椒水攻擊，約有20人咳嗽不止事發2日後，柯文哲昨（19）日在雲林參訪行程中首度回應此事，對於傷勢僅表示「好很多了」，並迅速閃避關於媒體追問「是否希望警方加強查辦暴力行為」的話題。柯文哲昨日前往雲林一家工廠進行拜會行程，首度回應被辣椒水攻擊後的狀況，當媒體問喉嚨和眼睛是否受影響時，柯文哲僅用手指著自己的雙眼表示，「好很多了。」然而當現場媒體進一步追問「會不會覺得維安太弱？」、「是否支持警方加強查處滋事者？」等法律追訴與治安問題時，柯文哲僅回應「要上車了」，十分低調地快速上座車離去。台中市長盧秀燕今天證實，曾致電民眾黨主席黃國昌表達關心，並責成警方加速偵辦，經警方成立專案小組調查，發現竟是一名警官配發的辣椒水在過程中有洩漏造成，市警局將對警官記過處分，調離現職。