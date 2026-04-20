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營運20年將封館！餐飲7月起暫停、7月底最後住宿

▲順園全新「海鮮珠寶盒」套餐，持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，平日享「一券換兩套」優惠。（圖／業者提供）

港點全面6.8折、宴會桌菜「買5桌送1桌」

▲福粵樓港式飲茶6月30日前，周一至周五的午晚餐時段全面6.8折。（圖／業者提供）

滿888元抽住宿券！最大獎價值20萬元

已購票券不受影響 全台據點仍可使用

▲6月30日前至福容台北一館住宿、用餐、館內消費，滿888元以上可抽獎，總獎項超過60份，萬元等級住宿券中獎率達二分之一。（圖／業者提供）

福容大飯店台北一館營運20年，今年9月租約期滿將退場，餐飲服務自7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日正式封館。福容大飯店示，，並祭出最高價值20萬元住宿券等逾60項獎項。同時強調，既有住宿券與餐券仍可於全台據點正常使用，保障消費者權益。福容大飯店台北一館今年9月租約期滿，為了感謝消費者支持，福容台北一館宣布，即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動。「海鮮珠寶盒」套餐精選11款當季海味，包含天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝、花枝佐魚子醬、星鰻、鮭魚、旗魚、青甘、季節刺身（海鱺、鮪魚或其他品種）、鮭魚卵、龍蝦細卷，搭配蛤蜊味噌湯，福粵樓港式飲茶於6月30日前，，一次網羅近30款道地港點。宴會服務也有感謝回饋專案，，現省至少萬元以上，適合企業聚餐及大型宴席。另外針對過往曾於福容台北一館舉辦過婚宴的新人，同樣以1萬2800元桌菜為基礎，再享8折超值優惠。6月30日前至福容台北一館住宿、用餐或進行館內消費，單張發票金額滿888元以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，可獲得抽獎資格，每滿888元可累計1次抽獎機會。獎項另包含福容福隆店「奇幻冒險島親子主題房」、福容漁碼店「POPA露營主題房」、福容台北二館「動物園主題房」等多項人氣住宿券，以及預計今年底試營運的圓山館「試住特派員體驗住宿券」。福容台北一館提到，福容台北一館表示，，確保顧客權益無虞。