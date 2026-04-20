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▲瑞典汽車汽車製造商「富豪」（Volvo，中國稱「沃爾沃」）近日推出成立99週年的新廣告，其中一則出現中國官媒環球時報前總編輯胡錫進，引發討論。（圖／翻攝自微博）

瑞典汽車汽車製造商「富豪」（Volvo，中國稱「沃爾沃」）近日推出成立99週年的新廣告，其中一則出現中國官媒環球時報前總編輯胡錫進，引發討論。瑞典快報駐台記者悠野（Jojje Olsson）痛批，富豪與中共宣傳人員合作，「這老牌工業遺產的身分已不再是瑞典的，而是中國的」。富豪汽車近日推出的廣告中，胡錫進兩手在胸前交叉，表情嚴肅，旁邊寫著「風浪再大，方向盤要穩，輿論再雜，安全是底線」。胡錫進本人也分享這則廣告，「老胡平常出門，近的地方騎共用單車，遠了都是開車。做新聞求新求快，開車則求穩求踏實，尤其是一家人出行。老胡覺得富豪是在追求這個安全品質」，祝富豪汽車99歲生日。中國吉利集團2010年完成收購富豪汽車。富豪汽車此前也在中國宣布代言人，包括品牌摯友法學教授羅翔、羅永浩、許知遠及品牌大使高圓圓。此外，演員胡歌、體育選手林孝埈等人也拍攝富豪99週年慶生廣告。悠野（Jojje Olsson）17日在瑞典快報刊文指出，平等、企業責任等價值觀曾使富豪汽車成為「備受喜愛的瑞典工業瑰寶」，但這則廣告從根本有別於這些價值觀。悠野形容胡錫進是「惡名昭彰的國家宣傳人員」、「戰狼」，支持俄羅斯侵略烏克蘭、為新疆少數民族拘留營辯護，常稱軍事力量是中國解決問題的工具，曾稱希望中國擊落美前眾議長裴洛西的專機。其他爭議言論包括説英國是「欠揍的婊子」，澳洲是「黏在中國鞋底的一塊口香糖」。悠野直言，在中國國內胡錫進的言論也因粗魯和為博取關注而遭受批評。對於富豪汽車而言，「這一切似乎都不是問題」。富豪汽車與「一位為種族滅絕辯護的國家宣傳人員」合作，「這老牌工業遺產的身分已不再是瑞典的，而是中國的」。在中國社群平臺微博上，不少網友也都對胡錫進的廣告發表意見：「建議老胡給紅旗車廣告代言」、「做新聞首先求真」、「老胡認為，富豪請胡錫進代言實在不算明智。胡錫進常年深陷輿論場，話題屬性強且爭議纏身，與富豪低調沉穩的安全豪華調性格格不入」、「在富豪看來，新聞媒體界必須得有一個代表，這樣才能形成『各精英行業都來給我祝壽』的效果，所以選中了胡錫進。這個事在我看來真正值得關注的點，是胡錫進竟然成了當今中國新聞媒體的代表人物……」。