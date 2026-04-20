民眾黨前立委李貞秀爭議持續延燒，先前才遭開除黨籍鬧得沸沸揚揚，昨（19）日她在直播中坦言，已經比照前立法院長王金平的模式，向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍，同時也要循黨內申訴，捍衛自身權益。對此，律師黃帝穎指出3大不同之處，直言李貞秀假處分恐怕難以比照王金平。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃帝穎表示，第一、適用法律不同，王金平假處分案時適用人團法，法院認定當時的國民黨考紀會沒有民主基礎，開除黨籍有高度疑慮。但李貞秀黨紀時已經有政黨法，法律基礎完全不同。

黃帝穎續指，第二、提起假處分時點不同，王金平被馬英九主導開除黨籍後，在立法院尚未收文生效前，提起假處分，法院認為有暫時權利保護的必要。但李貞秀案已經在立法院收文後，才提出假處分，時機點比王金平案不利。

接著，黃帝穎提到，第三、立院當年挺王金平院長，李貞秀沒有這個待遇，王金平在國外遭馬英九主席主導開除黨籍，立院在公文送達前下班，力挺王金平態度明確，最終讓法院認定仍有暫時權利保護的必要，王金平聲請假處分及後續訴訟均勝訴。但李貞秀沒有王院長的待遇。

相關新聞

李貞秀聲請「假處分」還能翻盤？律師給1狠招：想看大場面

三強爭霸「他」大超車！最新民調震撼花蓮　跨黨通吃成最大黑馬

「黑戶寶寶」淪隱形人？韓國瑜心碎喊話行政院：未來從何談起

美國「發芽馬鈴薯」也能入台？他爆3大漏洞：鄭麗君怎麼談的

林翊涵編輯記者

新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...