我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委李貞秀爭議持續延燒，先前才遭開除黨籍鬧得沸沸揚揚，昨（19）日她在直播中坦言，已經比照前立法院長王金平的模式，向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍，同時也要循黨內申訴，捍衛自身權益。對此，律師黃帝穎指出3大不同之處，直言李貞秀假處分恐怕難以比照王金平。黃帝穎表示，，王金平假處分案時適用人團法，法院認定當時的國民黨考紀會沒有民主基礎，開除黨籍有高度疑慮。但李貞秀黨紀時已經有政黨法，法律基礎完全不同。黃帝穎續指，，王金平被馬英九主導開除黨籍後，在立法院尚未收文生效前，提起假處分，法院認為有暫時權利保護的必要。但李貞秀案已經在立法院收文後，才提出假處分，時機點比王金平案不利。接著，黃帝穎提到，，王金平在國外遭馬英九主席主導開除黨籍，立院在公文送達前下班，力挺王金平態度明確，最終讓法院認定仍有暫時權利保護的必要，王金平聲請假處分及後續訴訟均勝訴。但李貞秀沒有王院長的待遇。