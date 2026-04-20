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適用法律不同：王金平假處分案時適用《人團法》，法院認定當時的國民黨考紀會沒有民主基礎，開除黨籍有高度疑慮。但現時已經有《政黨法》，李貞秀適用的法律基礎完全不同。 提起假處分時點不同：王金平被馬英九主導開除黨籍後，在立法院尚未收文生效前，提起假處分，法院認為有暫時權利保護的必要。但李貞秀案已經在立法院收文後，才提出假處分，時點比王金平案不利。 立法院當年挺王金平院長，李貞秀沒有這個待遇。





前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，理應同步失去不分區立委資格，但她近日向法院提起假處分，企圖保住黨籍和立委身分，並自比前立法院長王金平。不過，此舉卻引民眾黨主席黃國昌指出：李貞秀的情況和王金平完全不一樣。律師黃帝穎也指出：現在有《政黨法》，李貞秀和王金平當時提起假處分的法律基礎完全不同。《NOWnews 今日新聞》本篇將帶您回顧2013年的九月政爭，王金平當時被撤銷黨籍的處理方式。2013年9月6日，王金平遭特偵組質疑，為時任民進黨立委柯建銘的全民電通背信案，向時任法務部長曾勇夫以及高檢署檢察長陳守煌施壓、關說，希望高檢署不要再提起上訴。2013年9月11日，在國民黨考紀會召開之際，時任總統馬英九先以黨主席身分召開記者會，下重話指王金平已不適任立法院長。王金平當日至考紀會繳交陳述書，強調沒有關說，隨即離去。而考紀會仍決議將王金平撤銷黨籍，並送交中選會，中選會再發函立法院，將王金平的立委身分註銷，使王金平同步喪失院長身分。考紀會決議出爐後，王金平於同日即向法院提起「確認國民黨員資格存在」的民事訴訟，並於9月13日獲法院裁准保留黨籍之假處分，暫時保有院長資格。針對李貞秀自比王金平，黃帝穎特別指出3大不同點：