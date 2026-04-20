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台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日晚在逢甲夜市陪台中市議員參選人劉芩妤拜票時，疑遭辣椒水攻擊，經過警方調查以後，發現是第六分局的分局長周俊銘搞烏龍，當天因為試噴辣椒水，操作不慎引起混亂。對此，資深媒體人黃揚明直呼，「真離譜，被拔官活該！」。據了解，警方調查，第六警分局長周俊銘朝地面試噴辣椒水時，遭風吹飄散，市警局將周俊銘2大過懲處、調職；對此，黃揚明今日在臉書發文表示，「這位前分局長知不知道自己在做些什麼？警察配備辣椒水不是給你在夜市出勤時玩的耶！真離譜，被拔官活該！」網友們也紛紛留言表示，「光怪陸離的事情越來越多！」、「測試？你信他真的在測試還是信我是秦始皇」、「測試辣椒水不會找人少的空曠處？ 改天測試子彈還能不能擊發？」、「地方拔官，中央升官？」、「信青鳥的推理能力還不如信毛利小五郎」、「想升官想瘋了嗎？民進黨絕對出手救駕」。