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▲主拜官張榮恭依古禮完成26道儀程。（圖／主辦單位提供）

▲開場表演「華夏頌聲」。（圖／主辦單位提供）

「三月三，拜軒轅」，為中華民族綿延數千年的重要傳統。台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會秉持慎終追遠、緬懷始祖之心，於2026年4月19日（農曆三月初三），假淡水黃帝神宮隆重舉辦「台灣恭拜軒轅黃帝大典」，紀念中華民族人文始祖軒轅黃帝誕辰。中國國民黨副主席張榮恭擔任主拜官，各界人士共襄盛舉，展現「同根同祖同源，和平和睦和諧」之核心價值。當日典禮依循古禮舉行，「鼓初嚴；鼓再嚴；鼓三嚴」，上午9時50分，隨著鐘鼓齊鳴，拜祖大典正式揭開序幕。典禮中，雅樂悠揚、禮序嚴謹，主拜官張榮恭依古制完成上香禮、三獻禮、讀祝文、飲福受胙、望燎等26道儀程。全體觀禮人員齊聲誦讀祝文，並依序向黃帝聖像行禮致敬，現場莊嚴肅穆，體現中華禮樂文明之深厚底蘊。對於此次大典的意義，主拜官張榮恭表示：「軒轅黃帝是我們大家共同的始祖。慎終追遠，是中華文化非常重要的一個環節。在這大典當中，大家慎終追遠，體會源遠流長，這對於社會發展是非常有幫助的。」張榮恭亦強調：「慎終追遠需要透過學校教育與家庭教育來加強。我們要知道自己的祖先是從什麼地方來，從縱的觀點回憶共同祖先；從橫的觀點，大家都是生活在中華大地，這對於兩岸的和平發展是非常有利的。」為擴大民眾參與並結合數位互動，主辦單位特別推出「黃帝故事大會考」線上活動。活動設計與黃帝事蹟相關的題目，邀請網友挑戰作答，並將答題結果頁面留言于指定貼文，即有機會獲得3C好禮與平安米。藉此讓未能親臨現場的民眾，也能透過趣味方式深入認識黃帝文化與華夏文明起源。據《史記》記載，軒轅黃帝為五帝之首，被尊為「中華始祖」。傳說中黃帝「修德振兵」，平定四方，並與炎帝聯盟，於「阪泉之戰」擊敗蚩尤，奠定華夏民族雛形；又如「倉頡造字」、「嫘祖養蠶繅絲」、「伶倫定律呂」，皆為文明開創之象徵。黃帝亦被尊為醫道之祖，《黃帝內經》相傳即為其與岐伯論醫之集大成，奠定中醫理論基礎。更有「指南車」辨方向之說，象徵智慧開化、文明肇始。此外，《尚書》有言：「慎終追遠，民德歸厚矣」。三月三拜祖之俗，正是此精神的具體體現。歷代以來，華夏子孫於此日敬祖思源、緬懷先德，猶如《詩經》所述「不愧於天，不怍於人」，彰顯敬天法祖、敦親睦族的倫理價值。主辦單位表示，「台灣恭拜軒轅黃帝大典」不僅是一場文化盛會，更是連結歷史與未來的重要橋樑。期盼透過莊嚴典禮與創新活動，引領新世代認識中華文明源流，承繼祖德、發揚文化，共同守護五千年來綿延不絕的文明光輝。