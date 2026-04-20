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受富崴能源離岸風電案追加款利多激勵，正崴今（20）日盤中買盤明顯升溫，股價開高走高，攻上漲停價40.25元。森崴能源同樣亮燈漲停，以27.1元作收。正崴子公司森崴能源旗下富崴能源承攬的台電離岸風電二期計畫，已獲台電同意支付55.57億元追加款，有望替先前因成本墊高所造成的壓力鬆綁。該案執行期間因俄烏戰爭與疫情推升工程成本，加上追加款當時尚未定案，森崴能源先行認列損失，造成2025年第二季大虧46.16億元、上半年稅後虧損44.3億元；正崴則因直接及間接持有森崴約24.87%股權，估去年第二季獲利受影響約11.48億元。根據森崴能源4月17日代子公司富崴能源發布的重大訊息，公司已取得行政院公共工程委員會調解成立書，台電同意就該採購案於2025年12月31日前所生爭議支付55.57億元追加款，森崴並表示，相關款項已依會計準則認列於2025年度財報。