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▲立委楊瓊瓔（前左）與市議員邱愛珊（右）體驗舊泰安車站老式售票窗口滑動機關，見證百年鐵道文化遺產。(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.4.20)

台中市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」因年久失修，長期面臨建物牆壁龜裂與嚴重滲水問題。在立委楊瓊瓔積極爭取下，繼去年完成緊急搶修，國營臺灣鐵路公司再投入近300萬元進行整體修繕工程。該工程歷經4度招標，終於在日前順利發包，並於今（20）日上午召開施工前說明會，預計工期半年，力爭於今年9月底前完工，重現百年車站昔日風華。立委楊瓊瓔表示，舊泰安車站最具特色的建築語彙，莫過於「上下開合式平衡錘拉窗」。這種日治時期引進的工藝，透過鐵索與滑輪連結窗框內的秤錘，使窗戶能自由停留於任意高度且不下滑。然而，因傳統工法技術門檻極高、修復匠師難尋，導致工程一度面臨招標困難。此次工程將針對27樘窗戶進行精細復原，楊瓊瓔期許施工團隊克服挑戰，確保歷史工法得以延續。台鐵公司台中工務段長陳保先簡報指出，舊泰安車站自去年5月會勘後，採取分階段整修策略。此次整體修繕金額約276萬餘元，重點涵蓋天花板與牆體修復、地下道牆面與地坪整修，以及屋頂防水改善。陳保先強調，解決漏水與積水問題是當務之急，這不僅是為了遊客安全，更是為了防止古蹟結構進一步劣化。泰安里長謝學和及社區發展協會理事長劉雪美表示，車站修復後應結合周邊「8號隧道」、后里水圳及自行車道，延長遊客停留時間。市議員陳本添與邱愛珊則建議，未來應強化活動策劃與文化導覽，讓古蹟「活化」而非僅是靜態展示。楊瓊瓔最後提到，泰安地區擁有豐富的自然與鐵道資源，極具潛力發展為國際級觀光廊帶。她建議未來在站內設置常設展覽，完整呈現泰安的歷史故事，讓遊客在參觀這座「活的鐵道博物館」時，能深刻體驗台灣鐵道文化的深度與魅力。