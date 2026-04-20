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「減糖飲食」逐漸成為現代人關注的健康趨勢。對於喜愛發酵乳的消費者而言，市面上多數產品仍添加砂糖，在追求「美味」與「健康」之間往往難以兼顧。比菲多推出全新「無加糖寡醣配方發酵乳」，讓消費者在日常生活中，輕鬆享受兼具清爽口感與健康概念的發酵乳新選擇。比菲多採長時間自然發酵，並以Oligo寡醣取代傳統砂糖，不僅帶來自然溫和的風味，更能作為益生菌的重要營養來源，有助於促進好菌生長、維持腸道菌叢平衡。透過配方與製程的雙重優化，比菲多進一步提升發酵乳的健康價值，讓消費者在享用的同時，也為日常保養加分。比菲多堅持「0砂糖、0脂肪」的雙重標準，保留發酵乳自然發酵的純粹風味，入口滑順清爽不甜膩，相較傳統含糖發酵乳更清新自然，特別適合重視飲食控制、體態管理及健康生活的族群。無論是早餐搭配、午後補充或運動後飲用，都能輕鬆融入多元生活情境。「無加糖寡醣配方發酵乳」不僅是一瓶飲品，更是現代人實踐減糖生活的理想夥伴。透過日常輕鬆飲用，減少糖分攝取，同時補充好菌所需營養，讓健康管理變得更簡單自然，美味也能更加純粹。