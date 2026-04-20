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▲林美秀（如圖）2年前罹患後天性血友病，現已痊癒。（圖／記者吳翊緁攝影）

林美秀血友病痊癒！樂見體檢數值正常

▲張再興（左起）、林美秀、黃文廷參與《食尚玩家－我們這一家》分享心得。（圖／記者吳翊緁攝影）

黃文廷狂撩林美秀！告白姑姑全場羞爆

58歲藝人林美秀2024年6月宣告罹患後天性血友病，積極治療後痊癒，時隔近2年，她今（20）日與張再興及「Ozone」成員黃文廷出席《食尚玩家－我們這一家》亮相記者會，被關心道身體近況，林美秀透露現今已不用頻繁回診追蹤，只要發現走路會喘或不舒服，就要少吃且主動就醫，也打趣說，體重遲遲減不下去，只能維持在「最完美的體重」，願身體健康平安就好。林美秀今稍早被關心後天性血友病狀況，痊癒之後現今已不用頻繁回診追蹤，笑說自己身為演藝人員，根本是勞碌命，「只要一上工，開心的因子來了，就不會生病了」，若未來醫生每3個月提醒一次，或是身體感到不適時，再主動看醫生便好，「身體上都沒有不舒服，一切數值正常。」至於外景節目吃好吃滿，身體是否造成負擔？林美秀無奈嘆，明知該減肥，可偏偏減不下來，只好放棄，「什麼都可以吃，但我們是技術性地吃，每個人都很了解的身體，都會保護自己，吃不完工作人員幫我們吸收掉」，打趣被追問目前體重？林美秀害臊地說，僅維持在最完美的體重。節目中，黃文廷身為活力擔當，把林美秀當成姑姑般相處，親切又溫暖之外，不時還使出「撩妹」技巧，逗得對方樂吱吱，當林美秀被問及體重數字時，黃文廷耍帥喊：「我52公斤，因為520（我愛你）！」引爆全場歡呼，下秒才害羞地拉回正題，強調節目不只有吃，還會帶著眾人運動。