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國民黨主席鄭麗文日前率團與中國國家主席習近平會面，鄭習會落幕後，預計6月啟程訪美，今（20）日接受訪問時表示，時間點會選在美國國會開議期間，希望安排各州國會議員、州長會晤，「層級當然是愈高愈好」；鄭麗文也在訪問中強調，到美國華府一定會見官方的人，也希望將見到中共總書記習近平的感受和想法帶到美國。鄭麗文接受網紅歷史哥的訪問時表示，這次的美國行非常重要，她要傳達的訊息，就是這世界不該再回到冷戰，應該要對和解、交流有信心，如何讓美方理解她的論述和願景，讓美方相信，這不僅對兩岸好，也符合美國甚至全世界的利益是重中之重。鄭麗文直言，大家關心美方對國民黨有很多誤解或成見，對她也有誤解，但她是很誠實的人，對美國的朋友來講，她曾經參加過民進黨、曾主張過「台獨」、留學美國和英國，所以根本不可能不理解美國的重要性、不會不看重美國的影響力，「不然我就是個白癡！」鄭麗文強調，自己會做好訪美的準備，應該還是6月最有可能，行程還需要安排，希望接觸到比較不一樣的朋友，一定會有官方的人，他們去美國華府就是要見官方的人，或到各州也可能會有國會議員、州議員、州長等，國民黨都會做適當的安排。鄭麗文說，希望把訪中見到中共總書記習近平的感受和想法帶到美國，讓國際社會能看到此行的激盪，讓大家對於兩岸議題，不再第一時間想到第一島鏈東西雙方對峙的最前線，而是透過想像力和創造力，創造和平的區域。