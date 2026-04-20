BIGBANG今（20）日登上美國科切拉音樂節（Coachella）擔任「Outdoor Theatre」壓軸嘉賓，在一連飆唱15首經典歌曲〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉之後，竟在結束前宣布重大消息，也就是即將於今年8月舉行出道20周年的世界巡迴演唱會，讓粉絲驚呼不斷。事實上，早在日前就有韓粉發現YG娛樂搶先訂走了8月22日～23日的高陽場館，由於8月18日是BIGBANG出道日，當時就猜測該場地是BIGBANG要舉辦演唱會，加上今天GD親自宣布，更是讓大家超驚喜。
BIGBANG宣布8月開場 地點疑似被曝光
BIGBANG在今日於科切拉的「Outdoor Theatre」舞台壓軸獻唱，多首人氣歌曲〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈一天一天〉讓台下粉絲尖叫聲不斷，在尾聲時，GD更是宣布重大喜訊，就是將於8月舉辦BIGBANG出道20週年演唱會，引發全球粉絲尖叫。
2006年出道的BIGBANG，今年8月18日迎來出道滿20週年，BIGBANG在科切拉就不斷說，今年會有很多事情要做，要粉絲敬請期待；剛好日前韓網瘋傳YG娛樂已訂下了8月22日～23日的高陽場館，當時就有人聯想到是即將出道20週年的BIGBANG要開演唱會，今天再對照他們宣布的時間，是否開唱指日可待。
BIGBANG獻唱特別歌單 驚喜帶來〈Bae Bae〉
BIGBANG於台灣時間今日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程透過Coachella YouTube頻道免費直播，他們一共帶來16首人氣歌曲，還獻唱特別歌單，特地把〈BAD BOY〉換成〈Bae Bae〉，想讓粉絲看到不一樣演出的用心，也引發外界大讚。
📌BIGBANG科切拉音樂節（Coachella）第二週16首完整歌單：
1.BANG BANG BANG
2.FANTASTIC BABY
3.SOBER
4.A FOOL OF TEARS
5.LOSER
6.一天一天
7.謊言
8.RINGGA LINGA（太陽SOLO）
9.POWER（GD SOLO）
10.GOOD BOY（GDx太陽）
11.HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）
12.看我貴順
13.HOME SWEET HOME
14.BAE BAE
15.WE LIKE 2 PARTY
16.春夏秋冬（Still Life）
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BIGBANG在今日於科切拉的「Outdoor Theatre」舞台壓軸獻唱，多首人氣歌曲〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈一天一天〉讓台下粉絲尖叫聲不斷，在尾聲時，GD更是宣布重大喜訊，就是將於8月舉辦BIGBANG出道20週年演唱會，引發全球粉絲尖叫。
2006年出道的BIGBANG，今年8月18日迎來出道滿20週年，BIGBANG在科切拉就不斷說，今年會有很多事情要做，要粉絲敬請期待；剛好日前韓網瘋傳YG娛樂已訂下了8月22日～23日的高陽場館，當時就有人聯想到是即將出道20週年的BIGBANG要開演唱會，今天再對照他們宣布的時間，是否開唱指日可待。
BIGBANG獻唱特別歌單 驚喜帶來〈Bae Bae〉
BIGBANG於台灣時間今日下午1點30分站上「Outdoor Theatre」舞台，活動全程透過Coachella YouTube頻道免費直播，他們一共帶來16首人氣歌曲，還獻唱特別歌單，特地把〈BAD BOY〉換成〈Bae Bae〉，想讓粉絲看到不一樣演出的用心，也引發外界大讚。
📌BIGBANG科切拉音樂節（Coachella）第二週16首完整歌單：
1.BANG BANG BANG
2.FANTASTIC BABY
3.SOBER
4.A FOOL OF TEARS
5.LOSER
6.一天一天
7.謊言
8.RINGGA LINGA（太陽SOLO）
9.POWER（GD SOLO）
10.GOOD BOY（GDx太陽）
11.HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）
12.看我貴順
13.HOME SWEET HOME
14.BAE BAE
15.WE LIKE 2 PARTY
16.春夏秋冬（Still Life）