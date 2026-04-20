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民眾黨創黨主席柯文哲日前前往逢甲夜市，未料過程中聞到刺鼻辣椒水，讓民眾黨群起激憤砲轟有人惡意為之，當天陪同前往的議員擬參選人劉芩妤事後表示，根據團隊比對，這並非單一意外，而是整整三波的辣椒水伏擊，「不希望這種不良風氣蔓延，更不希望西屯的安心生活被這種惡行破壞」，未料今（20）日真相出爐，竟是台中市第六分局長周俊銘測試搞烏龍，引發事後一連串混亂。事發隔日劉芩妤表示，遭遇了有預謀的惡意辣椒水攻擊，根據團隊事後的紀錄比對，這並非單一意外，而是整整「三波」的辣椒水伏擊，分別是8時10分文華路與逢甲路口空地，8時14分夜市烤魚攤位前，8時48分回到文華路路口時，再次遭受第三次攻擊。劉芩妤同時在隔日到警局報案，說明感謝第六分局警方的協助，也要求警方務必盡快偵辦、找出滋事人士，「不希望這種不良風氣蔓延，更不希望西屯的安心生活被這種惡行破壞」。未料今日警方證實，分局長周俊銘測試搞烏龍，引發一連串不必要的紛擾。