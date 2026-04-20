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涉及「88會館」洗錢案棄保潛逃的組頭、 「百億賭王」林秉文在3月23日於柬埔寨遭槍殺身亡，案件至今已將近一個月，兇手仍在逃，柬埔寨警方今（20日）向當地媒體表示，嫌犯尚未落網，疑已潛逃出境。根據柬中時報報導，台灣男子林秉文在西哈努克省遭槍殺案發生近一個月，案件仍未破。當地警方今日表示，嫌疑人尚未落網，警方不排除已逃離柬埔寨境內的可能。警方指出，該案發生於今年3月23日晚，地點位於西哈努克市第1區一處偏僻路段。死者林秉文在路上遭槍手伏擊，當場中彈身亡。初步調查顯示，此案為有組織、有預謀的殺人案件，作案團夥約3至4人，抵達現場後對目標實施掃射，隨即迅速撤離。調查還發現，案發前數日，一輛黑色汽車曾多次尾隨死者行蹤，顯示作案團夥早已進行踩點與跟蹤，案件具明顯策劃性質。當地警方透露，林秉文生前曾頻繁出入西港新濠峰賭場，其活動軌跡正成為調查重點之一。目前，柬埔寨執法部門正持續調取監控影像畫面、追查相關人員，並擴大搜捕範圍。