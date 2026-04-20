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前民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍，失去不分區立委資格後，頻頻上政論節目展開連番爆料，不僅如此，她昨日更於社群平台直播證實，已向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍。對此，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（20）日建議應由民眾黨前主席柯文哲與其當面懇談，否則若風波持續擴大，不只黨內初選受影響，年底大選也會受創。身兼國民黨北市黨部主委的北市議長戴錫欽今日接受媒體人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，站在其他黨的角色，不好置喙友黨的家務事，但也不樂見綠營見縫插針，將李貞秀捧得高高的；他認為，民眾黨當時既然提名李貞秀為不分區立委一定有所本、有正當性，柯文哲又是李貞秀較信任的對象，因此建議應由柯文哲與李貞秀當面懇談，否則若風波持續擴大，不只黨內初選受影響，年底大選也會受創。戴錫欽表示，綠媒之前批評李貞秀批評她，批評的十惡不赦，現在把她捧得高高，因為可以拿她打藍白，「不要說雙標，已經有點錯亂」，若風波時續擴大，除了增添綠營見縫插針的機會，恐對其黨內初選產生不良影響，對年底大選恐怕也是。戴錫欽進一步說，既然李貞秀當初是由柯文哲選出的、成為民眾黨不分區立委，一定是有所本、有代表性、多番考慮的結果，且李貞秀之前也曾為民眾黨主席黃國昌擔任立委時的助理，好歹也有情誼在，如今卻變成撕破臉，作為友黨不樂見這樣的發展結果。他表示，雖然自己不會悲觀到會影響藍白合，柯文哲若能及早跟李見面懇談，過程會更圓滿。