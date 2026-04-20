31歲道奇日籍球星大谷翔平平均年薪7000萬美元（約22.2億元新台幣），為當今全球運動史合約總額最高、商業吸金能力最強的運動員之一，其球員卡價值也相當驚人，作家史丹利近日買下一張大谷翔平的普通球員卡，不到一個月在拍賣網站的標價已經漲了30美元（約945元新台幣），讓他忍不住說：「難怪現在很多人都把大谷的球卡當成台積電在買了啊...」
大谷翔平球員卡太值錢 當台積電股票買
昨（19）日，史丹利於粉專發文，透露在全球知名購物平台eBaye買了一張大谷翔平的球員卡，該張卡沒有大谷翔平的親筆簽名，發行數量3999張也不算限量，「我只是因為喜歡那個插圖還有大谷那憨憨的笑容而已...」
史丹利表示，最近好像越來越多人在玩球員卡，但買球員卡對他來說不是投資賺錢，只是想要享受拆卡的刺激與樂趣，看到喜歡的卡就算不值錢，有餘力閒錢的話會買起來收藏，與現在一般人都想開卡拚房子的風氣，完全就是走隨性的反向路線。
「所以比起大谷簽名卡那種幾十萬來去的，這張真的算是小小小卡了」，不過史丹利說，自己所買的這張球員卡，一個月不到，現在看到在eBaye的價錢又比當時買貴了30美元（約945元新台幣），讓他直呼大谷翔平真的很可怕，「也難怪現在很多人都把大谷的球卡當成台積電在買了啊....」
貼文發布後引起一波熱議，有網友分享，前年花1萬元買了一張大谷翔平日職新人年的球卡，現在漲到7萬元，讓史丹利說：「還真的是投資好標的啊...」有人則說「大谷翔平算高點了」，史丹利回覆：「我每天在看，發現大谷真的只有最高，沒有更高啊...」
大谷翔平最貴球員卡 一張9600萬成交
據了解，大谷翔平的球員卡最高成交價出現在2025年12月，一張包含親筆簽名與實戰紀錄的珍稀卡片以300萬美元（含手續費）的天價售出，換算約新台幣9500萬元至9600萬元左右，創下他個人球員卡最高成交紀錄，這張卡片也是MLB史上最貴球員卡之一。
資料來源：熱血史丹利大叔應援團臉書
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昨（19）日，史丹利於粉專發文，透露在全球知名購物平台eBaye買了一張大谷翔平的球員卡，該張卡沒有大谷翔平的親筆簽名，發行數量3999張也不算限量，「我只是因為喜歡那個插圖還有大谷那憨憨的笑容而已...」
史丹利表示，最近好像越來越多人在玩球員卡，但買球員卡對他來說不是投資賺錢，只是想要享受拆卡的刺激與樂趣，看到喜歡的卡就算不值錢，有餘力閒錢的話會買起來收藏，與現在一般人都想開卡拚房子的風氣，完全就是走隨性的反向路線。
「所以比起大谷簽名卡那種幾十萬來去的，這張真的算是小小小卡了」，不過史丹利說，自己所買的這張球員卡，一個月不到，現在看到在eBaye的價錢又比當時買貴了30美元（約945元新台幣），讓他直呼大谷翔平真的很可怕，「也難怪現在很多人都把大谷的球卡當成台積電在買了啊....」
大谷翔平最貴球員卡 一張9600萬成交
據了解，大谷翔平的球員卡最高成交價出現在2025年12月，一張包含親筆簽名與實戰紀錄的珍稀卡片以300萬美元（含手續費）的天價售出，換算約新台幣9500萬元至9600萬元左右，創下他個人球員卡最高成交紀錄，這張卡片也是MLB史上最貴球員卡之一。
資料來源：熱血史丹利大叔應援團臉書