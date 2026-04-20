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2026九合一大選即將到來，路上隨處可見競選的看板。一位高雄的民眾在路上看到文衡里里長洪啟修的看板，只見洪啟修赤裸上身，讓該民眾忍不住拍下形象照，分享到網路賞感嘆，「現在選里長標準這麼高嗎？」，意外引發熱烈討論。一位民眾在社群平台Threads上發文問「現在選里長標準這麼高嗎？」，並附上文衡里里長洪啟修裸露上身的拍攝形象照，照片可見精實的胸肌、腹肌，相當吸睛，洪啟修也列出自己的經歷，包含高雄市綜合格鬥委員會主委、高雄市運發局顧問，以及健身房的館長、里長等等。沒想到該篇文章引起熱烈討論，網友們熱烈回應道，「人生應該是五顏六色，我卻沉迷於男色」、「他的政見是不是打造健身社區呀？本里規定本里不得販賣熱量過高食物，大樓電梯只能用人拉」、「是選里長還是選士官長」、「本里規定，里民家裡必須常備三罐以上蛋白粉」、「沒有六塊肌如何服務里民」、「那也是很有核心價值了」，而洪啟修本人也在下方回應「對不起，又是我」，十分幽默。