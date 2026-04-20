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▲富邦悍將大巨蛋流行音樂節主題日，各區票價公布。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將大巨蛋流行音樂節主題日，各會員資格售票時程。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將前進臺北大巨蛋，要給大家最嗨的週末夜！除了5月30日 (六)、5月31日 (日) 「G!POP流行音樂節」已公布賽後嘉賓外，今日宣布5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，悍將大巨蛋系列戰預售票也即將於4月23日起開放亞瑟傳奇優先購票，4月28日一般售票全面開賣。自成軍以來，玖壹壹憑藉獨樹一格的曲風與極具感染力的舞臺表現，成為臺灣流行音樂圈最具代表性的團體之一，直率不做作的嘻哈台客音樂深受廣大年輕人支持，這回要將嗨炸現場氣氛的舞台功力帶到臺北大巨蛋，這也是玖壹壹首次在臺北大巨蛋為中職球隊賽後演出，5月29日賽後要與大家一起炸翻台北東區的Friday Night！另外5月30日（六）賽後則由 「青春搖滾樂團」QWER、「夏日女王」孝琳震撼開唱，5月31日（日）「韓國人氣樂團」CNBLUE專場級的演出壓軸登場。本次富邦悍將臺北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，憑悍將勇士聯名卡於富邦悍將售票網購買一般區門票，平日可享5折優惠(每場次限量900張)、假日9折優惠（每場次1250張），30、31日「G!POP流行音樂節」主題日座位全區開放，應援舞台前搖滾熱力區票價為2,500元、本壘後方中央熱力區票價2,800元；外野B1、L2區皆為800元，相關進場贈品則將於日後陸續公布。購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王等會員將依享有分階段優先購票資格，優先購票時段自4月23日（四）中午12點30分起陸續展開，首先將開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每位亞瑟傳奇每場次限購4張，24日（五）開放亞瑟王優先購票，每位亞瑟王每場次限購4張；4月28日（週二）起中午12點30分一般售票全面啟售，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。