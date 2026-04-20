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台灣民眾黨創黨主席柯文哲17日晚在逢甲夜市遭辣椒水攻擊一事，市警局今公布調查結果，竟是指揮官第六分局分局長周俊銘於執勤過程中為了測試，朝地面及下方噴灑辣椒水造成。民眾黨中央委員江和樹批評，誤噴並不嚴重，「星期五的事星期一才破案」才嚴重！他喊話周俊銘「第一時間承認有那麼困難嗎」「為什麼要害偵辦同仁忙得要死」？難怪民眾無法相信警察。得知辣椒水案真相大白，江和樹不滿地說，星期五的事情竟然星期一才破案，「欸我真的很納悶耶。你們第一時間承認有那麼困難嗎？」身為一位警官，自己犯錯了卻讓同仁找得要死，還要一堆人來問，如果為此傷害到無辜呢？他說，許多人根據現場畫面，質疑為什麼立委陳清龍沒事，只有柯文哲和咪咪（劉芩妤）等人會咳嗽？「大家都在懷疑柯文哲做假啦！」他問周俊銘，第一時間知道自己犯錯後「你舉個手有那麼困難嗎」？難怪民眾無法相信警察，「我們台中市的警察到底在幹嘛啊？」