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▲張再興（左起）、林美秀及黃文廷主持《食尚玩家－我們這一家》。（圖／記者吳翊緁攝影）

文廷笑祖安吃豬眼睛！下秒驚喊不敢吃蟲

▲黃文廷（如圖）直呼什麼都敢挑戰，唯獨不敢吃蟲。（圖／記者吳翊緁攝影）

人氣男團「Ozone」接連參與《食尚玩家－我們這一家》錄製，跑外景、嗑美食大甩偶像包袱，今（20）日黃文廷偕林美秀、張再興出席亮相記者會，首度接下美食外景主持，他大笑先前隊員周祖安不敢吃內臟類食物，仍被故意安排吃豬眼睛，林美秀笑說，「下次找他一起去吃田鼠好了！」下秒黃文廷被問及能否接受？他直呼：「應該可以！但如果有蟲我不敢吃！」眾人吐槽自己給了節目組好點子。Ozone的黃文廷、林佳辰、林煥鈞及周祖安接連搭檔林美秀與張再興主持《食尚玩家－我們這一家》，吃喝玩樂好不享受，今稍早林美秀受訪笑說：「祖安一退伍就被我們抓去錄影，還吃了豬眼睛，下次找他一起去吃田鼠好了。」黃文廷一旁笑開懷。原來，周祖安不敢吃內臟類食物，當下不知道嘴裡吃的是什麼，一口接著一口後，才被告知是豬眼睛，旁人被逗樂一番，林美秀笑說，「下次找他一起去吃田鼠好了！」黃文廷被問及能否接受？他一臉驚恐喊：「應該可以！但如果有蟲我不敢吃！」爾後，黃文廷也問及首次接下主持棒，事前做的準備？他表示錄影目前為止「還沒吃到畏懼的」，未來會勇於挑戰各種新奇食物，至於如何評價食物？他會先講味道、再講感覺、最後形容心情，還直接示範形容「麵條跟嘴邊肉要結婚了」 ，以表美味程度。