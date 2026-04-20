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出賣台積電、把半導體生態鏈送到美國設廠，出賣農產品和一大堆萊克多巴胺的牛豬內臟，如今連人民的健康都雙手奉上

美國貿易代表署日前發布「2026各國貿易評估報告」」（2026 NTE），目標是台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，網路流傳「政府將開放發芽馬鈴薯進口」的說法。對此，民眾黨今（20）日表示，過去是「驗到一顆發芽，整批退貨」，現在變成「發芽一顆丟掉，整批進口」，改由加工端自行篩檢與剔除，怒轟犧牲人民健康。民眾黨表示，說到馬鈴薯發芽，大家的直覺反應都是「有毒！整顆丟掉！」過去海關只要發現發芽的馬鈴薯，就會整批退運，因為不僅可能污染同批產品，更會導致龍葵鹼中毒。但台美貿易協定近日被揭露，將放寬馬鈴薯輸台規定。「前有萊豬、萊牛，如今賴政府一路退讓 ，全民現在連安心吃薯條的權利也沒有？進口商還要被迫自己想辦法分檢馬鈴薯有沒有毒？！」民眾黨指出，衛福部長石崇良還說，如果只是「局部」腐爛或發芽，則不必退運，仍可處理後加工販售。食藥署則指出，只有在腐敗或龍葵鹼含量超過 200ppm 時，才會退運或銷毀。在知名連鎖餐飲爆發 #綠薯條 事件後，多數民眾都知道，發芽的馬鈴薯不能吃。賴政府吹牛台美貿易談判大成功，實際上卻完全顛覆食安邏輯。過去是「驗到一顆發芽，整批退貨」；現在變成「發芽一顆丟掉，整批進口」，改由加工端自行篩檢與剔除。民眾黨表示，目前進口馬鈴薯採「抽驗」，抽驗率最高僅10%。食品技師公會更指出，官方實驗室缺乏檢驗量能，全台更只有2間實驗室具備檢測能力，面對美國每年約 8 萬噸的進口量，賴政府如何有效把關？而「光學分選機」一台動輒上千萬元，大型業者或許負擔得起，但傳統早餐店、市場攤販等中小型業者，往往只能依賴肉眼判斷，風險又是消費者承擔？民眾黨提到，誤食龍葵鹼達每公斤體重2至6毫克，就可能引發急性中毒，出現意識不清、心律不整、抽搐甚至呼吸衰竭 。對孩童而言，中毒門檻更低，風險更高。醫師也提醒，龍葵鹼穩定耐熱，用水煮沸只能去除約 1%，高溫油炸也難以分解，絕非「煮熟就安全」。民眾黨批評，高喊民生優先的賴政府，不但放任網軍側翼洗地護航，更在關鍵談判中卻不斷讓步，。當年的台南市長賴清德曾經說：「如果說為了當總統，犧牲人民的健康，作為交換的條件，那我想乾脆不要當也罷了。」執政者犧牲了人民健康，把責任與把關風險層層下放，這樣的總統，是不是不要當也罷。