美國與伊朗19日互控違反停火協議，荷姆茲海峽在短暫開啟後又再次遭封鎖。航運追蹤機構指出，18日共有20多艘通過海峽，創下3月1日以來最高紀錄，其中一艘油輪載有200萬桶原油駛向台灣。
據路透社報導，18日順利通過荷姆茲海峽的船隻中，有5艘剛從伊朗裝載石油、金屬等貨物。其中三艘是液化石油氣（LPG）運輸船，分別駛往中國和印度。
懸掛巴拿馬國旗的Crave號油輪，載著阿拉伯聯合大公國的液化石油氣駛向印尼，Akti A號及Athina號兩艘油輪則載有從巴林裝載的成品油，分別前往莫三比克和泰國。懸掛賴比瑞亞國旗的Navig8 Macallister號油輪載著大約50萬桶阿聯石腦油，前往韓國蔚山。
懸掛賴比瑞亞國旗的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）載運約200萬桶沙烏地阿拉伯原油，目的地為台灣麥寮港。
懸掛印度國旗的船隻Desh Garima號裝載約78萬桶阿聯達斯島（Das Island）原油，前往斯里蘭卡。
Ruby號載著卡達肥料前往阿聯，Merry M號油輪則載著從沙國裝載的石油焦，駛向義大利拉溫納（Ravenna）。
由於美國扣押了一艘伊朗貨船，人們再次擔心停火協議可能會破裂，而德黑蘭方面拒絕進行新的談判，導致油價上漲超過5%。布蘭特原油價格上漲超過5%，至每桶95美元左右，而由於擔心荷姆茲海峽的原油運輸中斷，美國WTI西德州原油價格上漲近6%。
美伊戰爭在短短50天內就讓世界損失了價值超過500億美元的石油。Kpler數據顯示，自2月下旬以來，全球原油和凝析油市場已有超過5億桶供應中斷。路透社估計，這項損失相當於美國近一個月的石油需求，或歐洲超過一個月的石油消費量，相當於全球五天的石油消耗量。3月，海灣阿拉伯國家的原油日產量減少了約800萬桶，大致相當於埃克森美孚和雪佛龍兩家石油公司3月份的總產量。
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懸掛巴拿馬國旗的Crave號油輪，載著阿拉伯聯合大公國的液化石油氣駛向印尼，Akti A號及Athina號兩艘油輪則載有從巴林裝載的成品油，分別前往莫三比克和泰國。懸掛賴比瑞亞國旗的Navig8 Macallister號油輪載著大約50萬桶阿聯石腦油，前往韓國蔚山。
懸掛賴比瑞亞國旗的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）載運約200萬桶沙烏地阿拉伯原油，目的地為台灣麥寮港。
懸掛印度國旗的船隻Desh Garima號裝載約78萬桶阿聯達斯島（Das Island）原油，前往斯里蘭卡。
Ruby號載著卡達肥料前往阿聯，Merry M號油輪則載著從沙國裝載的石油焦，駛向義大利拉溫納（Ravenna）。
由於美國扣押了一艘伊朗貨船，人們再次擔心停火協議可能會破裂，而德黑蘭方面拒絕進行新的談判，導致油價上漲超過5%。布蘭特原油價格上漲超過5%，至每桶95美元左右，而由於擔心荷姆茲海峽的原油運輸中斷，美國WTI西德州原油價格上漲近6%。
美伊戰爭在短短50天內就讓世界損失了價值超過500億美元的石油。Kpler數據顯示，自2月下旬以來，全球原油和凝析油市場已有超過5億桶供應中斷。路透社估計，這項損失相當於美國近一個月的石油需求，或歐洲超過一個月的石油消費量，相當於全球五天的石油消耗量。3月，海灣阿拉伯國家的原油日產量減少了約800萬桶，大致相當於埃克森美孚和雪佛龍兩家石油公司3月份的總產量。
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