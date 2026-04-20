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面對即將到來的2026選戰，國民黨確定派李四川出戰新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。近日李四川推出影片「川伯給推」系列，不料首集傳出被施壓，上架不到12小時被迫下架。恰巧有人拍到蘇巧慧助理現身李四川活動現場全程錄影，蘇巧慧面對媒體詢問時，語氣結巴表示，並不知情。對此，立委葉元之直言，蘇巧慧完全繼承其父蘇貞昌愛邀功、割稻尾的政治基因，且手段更為進化，李四川要小心了。針對蘇巧慧助理錄影一事，葉元之昨（19）日在政論節目《週末大爆卦》中表示，那天是一個不動產公會的活動，蘇巧慧先到，她離開以後再換李四川到現場，沒想到蘇巧慧助理留了下來錄影李四川的談話，「她做這件事不外乎兩件事，第一要看李四川有沒有講錯話，講錯話就剪接並斷章取義到網上攻擊，第二就是要看現場誰公開挺李四川，做這種小人步數。」葉元之痛批，蘇巧慧聲稱不知道助理在現場錄影，「妳在說謊，把大家當笨蛋喔？這是妳的助理欸，助理每天做什麼事都不用跟妳報告嗎？撇得一乾二淨，她一定知道」，更惡劣的是，理事長肯定李四川過去政策，競選團隊擷取影片宣傳，本來就是很正常的事，怎料影片才上架12小時，李四川就接到理事長電話說有壓力，「是誰讓理事長有壓力？蘇巧慧一定會說不是她，因為根本不用她出手，她大小姐骯髒事都別人做，但選舉有必要打成這樣嗎？」葉元之表示，蘇巧慧完全繼承了其父蘇貞昌愛邀功、割稻尾的政治特質，甚至還利用「水獺媽媽」的形象包裝，實則指揮蘇系議員等子弟兵對外衝鋒陷陣，自己維持無害假象，且手段更為進化。這種「髒事別人做」的作風，比蘇貞昌的直來直往更可怕。