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台中市運動產業園區（超巨蛋）BOT案公告徵求投資計畫進入最後衝刺，預計於4月27日截止收件。然而，這項標榜總投資金額上看500億元的重大建設，卻引發「建設與破壞」的爭議。市議員林祈烽與施志昌今(20)日在議會質詢中指出，園區開發恐導致啟用不滿三年的「中央球場」面臨拆除，質疑市府規劃失當。林祈烽指出，位於基地內的中央球場是市府斥資6,500萬元興建，112年9月才正式啟用。該場地擁有10面籃球及排球場，是台中首座萬坪戶外運動空間，深受逢甲大學師生及周邊居民喜愛，更是舉辦大型路跑、演唱會的熱門據點。然而，根據超巨蛋BOT招商文件，現有設施將以「現況交付」投資人，未來可能改建為體育場或停車場，甚至允許拆除。林祈烽質疑，在超巨蛋落成前，市民可能先失去運動權益，且若球場提前退場，等於6,500萬元公帑在短短幾年內就化為「沉沒成本」，平均每年成本高達上千萬元。針對市長盧秀燕力拚2030年完工的目標，林祈烽提醒，重大建設若缺乏完整替代規劃，恐因換屆任期導致政策生變，重蹈「台灣智慧營運塔」長期停擺的覆轍。他呼籲市府應將「既有設施保留」或「等值替代空間」納入議約條件，而非以犧牲既有公共利益為開發代價。副市長鄭照新表示，興建巨蛋是六都趨勢，更是全國球迷的期待。他強調市政具有延續性，無論未來由誰領導，都不會違逆市民對大型體育場館的盼望。運動局長游志祥則補充，若未來合約涉及設施變更，廠商須依設備剩餘年限賠償市府。目前市府已規劃在正式投標後，與投資人協商整體空間配置，朝「運動公園」方向規劃，力求保留更廣泛的運動開放空間，並研議利用周邊用地闢建臨時球場，保障市民運動權益。