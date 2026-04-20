我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鈴木愛理演唱會座位圖。（圖／Threads@welcome_music）

▲鈴木愛理演唱會福利圖。（圖／Threads@welcome_music）

「天生偶像」鈴木愛理自去年來台南跨年後，昨（19）日宣布將於6月21日在台北Zepp New Taipei開個人專場演唱會，門票將於5月1日在KKTIX系統開賣，票價共分為VIP套組5480元、3380元、3280元、2980元，其中VIP享有紀念掛繩、演出後After Talk、簽名明信片、歡送Hi-Bye等福利，有興趣的粉絲千萬不要錯過這個珍貴機會。鈴木愛理將於6月21日在台北Zepp New Taipei開個人演唱會「SUZUKI AIRI LIVE 2026 ll：Bias by us：ll in Taipei」，票價共分為VIP PACKAGE 5480元、一樓A區站席3280元、一樓B區站席2980元、二樓C區座席3380元、身障席1640元共5種，而門票將於5月1日在KKTIX系統全面開賣，本次只開放網路售票，不開放全家機台購票。而其中購買VIP組合的粉絲，能夠享有「VIP專屬A區立席門票一張」、「VIP專屬紀念掛牌&掛繩」、「VIP專屬演出後『愛嘎理供After Talk』環節」、「VIP專屬親筆簽名明信片」、「VIP專屬歡送Hi-Bye」等福利，不僅能夠跟偶像聊天，還能夠獲得對方親筆簽名明信片，超大方福利已經讓粉絲迫不及待要搶到票了！鈴木愛理是日本歌手、演員，曾為女子團體℃-ute核心成員，畢業後持續以個人身分活躍於樂壇與戲劇圈，外型甜美的她同時唱功也非常穩定，時尚感十足，深受年輕族群喜愛。近年更因主持戀愛心機話題節目《戀愛心機又怎樣？》，犀利又可愛的主持風格掀起熱烈討論，為當代最受歡迎日本女星之一。