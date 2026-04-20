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民進黨2026台北市長人選至今難產，傳將派知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋出戰。對此，資深媒體人董智森認為，民進黨來的不是領頭羊，而是沈伯洋，局面會很慘烈，將影響到民進黨新北市長參選人蘇巧慧。董智森昨（19）日在政論節目《週末大爆卦》中表示，民進黨從2014年選舉開始，一定有個領頭羊，每次選舉的領頭羊當然不一樣，2014年柯文哲、2022年民進黨想找陳時中來，結果事與願違，選票連32％都不到，已經跌破民進黨的基本盤，因為他出賣台灣老百姓的生命，就是疫苗被阻擋了。董智森直言，今年如果來的不是領頭羊，而是沈伯洋的話，局勢會很慘烈。在非常多的調查裡，沈伯洋大概都是最後一名，這當然會影響到蘇巧慧。蘇巧慧雖然強顏歡笑，但是因為綠營在台北市實在是提不出人選，有這些青鳥級的人全力去加碼的話，沈伯洋就會被推上來了。董智森指出，李四川是台北市長蔣萬安的副市長、是韓國瑜的副市長、是朱立倫的副市長，當過國民黨秘書長、行政院秘書長，沒有人資歷像他這麼完整，對整個局勢這麼熟悉，是國民黨非常難得的一個人才，這對蘇巧慧來講，壓力很大，蔣萬安配合李四川的這個組合，應會橫掃整個台灣，不只是外溢效應到兩都。