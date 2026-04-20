台北股市今（20）日盤中再創歷史新高點37344.5點，雖然終場漲點收斂至154.46點，但仍呈現走高。不過記憶體族群卻成為提款對象，對此，財經網紅葉育碩在臉書發文提出4點現實原因，表示台灣記憶體族群的財報其實真的不差，也不算是利空爆炸，但就是沒人急著買。
記憶體族群持續走低，旺宏下跌逾8%，華邦電、力積電下跌逾2%，南亞科下跌逾1%。
葉育碩指出，相較於美股記憶體，最近台股記憶體，表現都不太好，不是單一公司出問題，而是整個族群一起偏弱。不管是華邦電、南亞科、力積電還是旺宏，走勢幾乎都一樣，反彈無力、上去就被賣。
葉育碩也點出為什麼台灣記憶體股走勢如此疲軟的四大原因，第一，題材錯位。現在市場在追的是AI，是HBM，是高階DRAM。但台廠主力，多半還是在利基型DRAM、NORFlash，偏向景氣復甦邏輯，而不是高速成長。市場要的是爆發，你給的是回溫，資金自然不會停。
第二，報價開始出現雜音。雖然上半年記憶體報價有撐，但市場已經開始在看下半年：需求能不能接上？價格還漲不漲得動？當成長確定變成開始懷疑，股價就會先修正。
第三，籌碼與事件干擾。像華邦電這次丟出GDR/可轉債募資，長期是利多沒錯，但短線就是增加不確定性。再加上5月財報前的空窗期，市場對毛利率能不能維持高檔有疑慮，資金先退場觀望。
第四，資金排擠效應。現在錢很集中，幾乎都往台積電，或其他的的題材（光通訊、低軌衛星）走。當記憶體族群的彈性不如預期，資金流出是很正常的事。所以投資人現在看到的，財報其實真的不差，也不算是利空爆炸，但就是沒人急著買。
至於記憶體後市怎麼看？葉育碩指出，5月財報，是第一個觀察點。EPS、毛利率、還有對第二季報價的說法，如果財報跟未來展望都是大家已知的，那會直接影響投資人態度。
再來是油價與國際局勢。葉育碩認為，只要波動還在，科技股整體就很難全面回穩。最後是技術面。很多都已經跌破區間，下個階段就是看：能不能帶量收回，還是量縮繼續磨底。
葉育碩最後也指出，如果投資人是看好記憶體產業，非買記憶體不可的話，那現在的問題，可能不是方向錯，而是選的市場不對。台股記憶體，現在比較像景氣修復；但美股記憶體，已經在走AI成長。
像美光直接吃到HBM、AI伺服器升級紅利，資金與評價完全是不同等級。所以如果只是單純想押記憶體，與其在台股等輪動，不如去資金已經在的美股。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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葉育碩指出，相較於美股記憶體，最近台股記憶體，表現都不太好，不是單一公司出問題，而是整個族群一起偏弱。不管是華邦電、南亞科、力積電還是旺宏，走勢幾乎都一樣，反彈無力、上去就被賣。
葉育碩也點出為什麼台灣記憶體股走勢如此疲軟的四大原因，第一，題材錯位。現在市場在追的是AI，是HBM，是高階DRAM。但台廠主力，多半還是在利基型DRAM、NORFlash，偏向景氣復甦邏輯，而不是高速成長。市場要的是爆發，你給的是回溫，資金自然不會停。
第二，報價開始出現雜音。雖然上半年記憶體報價有撐，但市場已經開始在看下半年：需求能不能接上？價格還漲不漲得動？當成長確定變成開始懷疑，股價就會先修正。
第三，籌碼與事件干擾。像華邦電這次丟出GDR/可轉債募資，長期是利多沒錯，但短線就是增加不確定性。再加上5月財報前的空窗期，市場對毛利率能不能維持高檔有疑慮，資金先退場觀望。
第四，資金排擠效應。現在錢很集中，幾乎都往台積電，或其他的的題材（光通訊、低軌衛星）走。當記憶體族群的彈性不如預期，資金流出是很正常的事。所以投資人現在看到的，財報其實真的不差，也不算是利空爆炸，但就是沒人急著買。
至於記憶體後市怎麼看？葉育碩指出，5月財報，是第一個觀察點。EPS、毛利率、還有對第二季報價的說法，如果財報跟未來展望都是大家已知的，那會直接影響投資人態度。
再來是油價與國際局勢。葉育碩認為，只要波動還在，科技股整體就很難全面回穩。最後是技術面。很多都已經跌破區間，下個階段就是看：能不能帶量收回，還是量縮繼續磨底。
葉育碩最後也指出，如果投資人是看好記憶體產業，非買記憶體不可的話，那現在的問題，可能不是方向錯，而是選的市場不對。台股記憶體，現在比較像景氣修復；但美股記憶體，已經在走AI成長。
像美光直接吃到HBM、AI伺服器升級紅利，資金與評價完全是不同等級。所以如果只是單純想押記憶體，與其在台股等輪動，不如去資金已經在的美股。
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