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日本野球機構（NPB）今（20）日正式宣佈，日本武士隊（侍Japan）總教練井端弘和（50歲）因合約到期不再續任，正式卸下國家隊兵符。井端弘和隨後發表聲明，針對今年3月世界棒球經典賽（WBC）止步8強的結果向大眾致歉，並表示「無法帶領球隊獲勝，責任全在我個人」。在今年3月舉行的WBC賽事中，井端弘和招集了包括大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、村上宗隆（Munetaka Murakami）在內共8位現役大聯盟球星，陣容被譽為史上最強。然而，日本隊在半準決賽中以5：8慘遭委內瑞拉逆轉，最終僅獲得第8名，連霸夢想也因此破碎。井端弘和在書面聲明中寫道：「在WBC賽場上沒能留下理想的成績，辜負了大家的期待，但我為球員們面對強敵時竭盡全力的表現感到自豪。沒能帶領球隊贏得比賽，完全是我的責任，我決定正式退任。」井端弘和在卸任感言中，也向長期支持代表隊的各界表達謝意：「首先，我要向所有參與其中的球員、幕後人員、NPB12球團以及業餘基層團體表示由衷的感謝，謝謝你們在各方面給予的支持。透過執教日本代表隊，我作為一名棒球人學到了很多。雖然WBC的結果不如預期，無法回應大眾的盼望，但球員們在賽場上確實奮戰到了最後。無法獲勝的責任由我承擔，我將就此卸任。接下來還有世界棒球12強、奧運以及下屆WBC等國際大賽，我希望日本武士隊能為了日本棒球的發展持續挑戰。我也會繼續在自己力所能及的範圍內，為日本棒球貢獻心力。最後，感謝所有支持我們的球迷，請大家往後繼續給予日本武士隊與日本職棒溫暖的應援。」井端弘和的卸任也象徵著日本隊進入下一個重組階段。目前關於繼任人選已引發日媒熱烈討論，如何在2027年世界棒球12強賽以及未來的國際賽事奪回世界第一，將是日本代表隊管理層的首要課題。