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▲炎亞綸（右）在新歌〈退化的淚腺〉MV中和AI男主角對戲，在沒有真實場景與對手的情況下，幾乎所有情緒都只能靠想像完成。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸新歌〈退化的淚腺〉MV上架，他自曝不愛完美的五官，有小缺陷才最迷人，因為那樣的小小不標準，恰恰顯化一個人的特色。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸《IKIGAI》巡迴演唱會於3月底在高雄圓滿落幕，坦言「還想再唱十年」的他，展現對舞台的熱愛與投入，歌迷也敲碗成功，炎亞綸近日除了推出新歌MV〈退化的淚腺〉，還正式宣布展開「南北雙加碼」，新專輯簽唱會超限定僅此兩場，5月17日於台南舉辦首場，6月則將前進台北與歌迷見面，帶來難得的近距離互動機會。談到高雄流行音樂中心演唱會順利落幕，炎亞綸坦言，完成演出當下「一定會鬆一口氣」，但那種從舞台走下來的餘韻，其實也讓人很快開始期待下一次再站上舞台的時刻。隨著〈退化的淚腺〉MV推出，後續簽售會活動也將接力展開，5月17日台南場，6月則是前進台北與歌迷見面，讓期待已久的粉絲能再次面對面見到炎亞綸。〈退化的淚腺〉MV中，炎亞綸以更殘酷又直白的情感視角延續對情感與存在的深層提問，影像結合AI技術，打造出「不存在卻熟悉」的虛擬角色，並置入真實記憶場景之中，形成虛實交錯的情感敘事。炎亞綸坦言，自己近年也積極嘗試將AI導入影視創作，「音樂作品更適合做這樣的實驗」，整張專輯影像已有超過一半透過AI協助完成，從〈家庭會議〉到發片時的每首視覺，都有大量運用AI生成技術，他也特別提到珊妮老師在AI創作上的探索，讓《IKIGAI》能整合影像與敘事，〈退化的淚腺〉更成為這套創作方法的重要代表作之一。談到〈退化的淚腺〉MV中由AI生成、融合多種五官的「AI男主角」，他直言這樣的「理想型」並不符合自己的審美標準，他表示，自己從來就不是追求外型完美的人，反而認為帶點可愛缺陷的五官更有吸引力，「那樣的小小不標準，恰恰顯化了一個人的特色」。炎亞綸也觀察到，現在審美越來越一致，反而容易讓人看久了產生疲勞，尤其娛樂圈在不同時期都會流行某一種長相，導致很多人看起來都很相似，對他來說，他更在意的是那份帶著缺陷的真實感。同時這次MV，炎亞綸也首次與這位「AI男主角」對戲，在沒有真實場景與對手的情況下，幾乎所有情緒都只能靠想像完成，對演員來說是一大挑戰他也認為，關鍵還是要讓觀眾有共鳴，因此更仰賴溝通與表達去把畫面建立出來。回憶MV完成過程，炎亞綸坦言初版其實「沒有到很感動」，直到後來將畫面左右對調，情緒才突然被打開，「很奇妙」，這個關鍵轉折並非來自AI，而是人類直覺的審美判斷，也讓他直言，目前AI與人性之間仍存在巨大差距，特別是在情感與美感層面，「人的靈魂是沒有辦法被AI運算出來的」。對於情感與人生，炎亞綸認為每個人都會逐漸學會珍惜眼淚，因為那不只是生理反應，而是靈魂的一部分流失，也因此更加珍惜每一次真正被觸動的瞬間。