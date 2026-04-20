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▲鄧紫棋直播透露近日才得知原來自己有地中海貧血。（圖／微博@寶蓓蓓呢）

香港天后鄧紫棋日前在台北大巨蛋舉行《I AM GLORIA》演唱會，連續開唱4天，吸引大批粉絲到場朝聖。而行程滿檔的她也不時會透過社群跟粉絲交流，不料昨（19）日鄧紫棋竟於直播中，透露自己近日才得知有地中海貧血，「我做巡演做了153場，在台上真的就是意志力在撐。」並直呼非常佩服自己。鄧紫棋昨日開直播透露自己有地中海貧血，「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道。」並表示地中海貧血會很容易感到疲勞，從媽媽口中得知自己情況後，才知道自己為什麼總是感覺累，「我突然想我覺得我地中海貧血，然後做巡演做了153場，我累不是很正常嗎？所以我突然就覺得還挺佩服我自己。」並強調信念很重要，「在台上真的就是意志力在撐。」鄧紫棋也透露自己有時候不是不想唱，而是身體要吃得消，認為要先保持身體健康，才能持續演藝工作。鄧紫棋因參加《我是歌手》走紅，獨特唱腔獲得許多人喜愛，然而在2019年，她宣布與經紀公司蜂鳥音樂解約，雙方對簿公堂，合約糾紛長達6年多。鄧紫棋控訴自2019年起，便未收到一毛錢舊作的版稅，表示自己過去因年少簽署「不平等合約」，導致失去作品的著作權與控制權，形容這段歷程「如同與孩子生離死別」。但最終她透過中國《著作權法》中「法定許可」條款，以及過往加入香港作詞作曲協會（CASH）的巧合安排，成功爭回部分權利，並於2025年合法推出重錄版本。鄧紫棋也透露自己多年來遭到前東家PUA，「他們跟我說，我只是一個被創造出來的商品，沒有他們，我就什麼都不是。」讓她自信心大受打擊，甚至一度覺得自己得了憂鬱症，求助心理治療師後，才得知自己長期處於被精神虐待的狀態。而這次來台，鄧紫棋選唱〈奇異恩典〉，含淚說：「很多生命關口我都想放棄，但就像歌詞所說的奇異恩典，是這份恩典讓我可以站在舞台衝破難關。」讓人不免聯想到與這一路以來的風波有關。